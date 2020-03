Bitacora Cultural estrena sitio web

Dentro de la Comarca Viedma - Patagones y el Balneario El Cóndor la difusión de actividades culturales tiene distintas fuentes, siendo Bitacora uno de los referentes. El emprendimiento de Gerardo Campos se fue expandiendo, actualmente se editan 1.000 ejemplares semanales de distribución gratuita en formato de Agenda Cultural, programa de radio, redes sociales y en medio del contexto actual se estrenó www.bitacora.com.ar.

- ¿Qué les motivó a convertir Bitácora Cultural en una web?

- Parte del emprendimiento prevé desde hace rato la incorporación de un sitio web donde se concentre no solo la agenda cultural, sino también información del sector artístico, entrevistas, notas biografías y propuestas de los mismos artistas. Nos motivó el lanzamiento en este momento, la actual situación que estamos viviendo por el Coronavirus.

Lo primero que se comenzó a suspender fueron los espectáculos, y a partir de ahí, nuestros artistas quedaron temporalmente silenciados. Sin embargo, era lógico imaginar, que las expresiones se comenzarían a visualizar en las redes sociales, tal como viene pasando desde hace más de una semana. Por lo que comenzamos a trabajar para poner en línea el sitio lo antes posible.

-¿De qué trata la propuesta y qué nos brinda de novedoso la web que no encontremos en sus redes sociales habituales?

- En esta primera etapa, debido al lanzamiento anticipado, podemos encontrar diferentes propuestas de artistas locales principalmente, tal como videos grabados de entrecasa por músicos, narradores, escritores, actores, bailarines, etc. También anunciamos las presentaciones “en vivo” de nuestros artistas en sus redes sociales, para hacer una especie de agenda virtual de las actividades, ya que temporalmente y hasta que la cuarentena no termine, no imprimiremos nuestra edición en papel.

Por otro lado estamos incluyendo enlaces a recursos para pasar lo mejor posible este aislamiento: libros, galerías virtuales, espectáculos en línea de carácter nacional o internacional, juegos y entretenimientos para niños y toda otra cosa que pueda ser útil en estos días para mantener el propio concepto que tratamos de transmitir: #quedateencasa

-Con el contexto actual ¿Cómo vislumbras el sector cultural local?

La verdad es que lo veo muy bien, en cuanto al horizonte de nuestros artistas se refiere, porque con este espacio de aislamiento, esta introspección que estamos haciendo todos, nos enseñará a disfrutar más de las cosas simples y de muchas otras a las cuales no le prestábamos atención, como a nuestros artistas. Creo que cuando esto termine, el arte local tendrá más público, y a su vez, estas oportunidades que nos brinda la tecnología, permitirá visibilizar a los artistas entre gente que no se hubiera dado la oportunidad de conocerlos de manera tradicional

A pesar del contexto actual, Campos se encuentra optimista en relación a esta nueva ventada de difusión y agrega “ cuando le ganemos al virus, tendremos un espacio en internet que permitirá que los artistas cuenten con su perfil y allí mostrar su arte y proponer la comercialización del mismo, un espacio donde los productores tengan datos suficientes para crear nuevas obras, donde poder empezar a crear una comunidad completa en torno a la cultura, que sirva a todos y se vaya expandiendo al resto de la provincia, y por qué no, a todo el país”.

Próximamente se espera también lanzamiento de la aplicación para celulares. Para seguir el proyecto podés visitar www.bitacora.com.ar y sus redes sociales. Facebook: Bitacora Cultural (#BitacoraArte) y Bitácora Comarca . Instagram: Bitácora_comarca

Fotos: Gentileza Bitacora Comarca