Matías Schulz anunció su retiro

La jornada de martes comenzó con la confirmación del retiro de Matías Schulz a mediados de año. El arquero argentino publicó en su cuenta de Instagram una nota en la cual dio la noticia, por lo que -con el recientemente anunciado aplazamiento a 2021- no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio, planificados -en principio- para mediados del año próximo. «A los 38 años y con tres hijos, me parece el momento adecuado para iniciar la siguiente etapa en mi vida. Quiero agradecer a todos los compañeros y entrenadores que tuve durante estos 30 años de handball, así como todos los clubes en los que tuve la suerte de jugar y en especial a la Selección Argentina, que tuve la suerte de representar en 226 oportunidades y me permitió jugar 10 mundiales (2 juniors) y 2 Juegos Olímpicos», posteó en su cuenta.

La carrera de Matías Schulz comenzó en SAG Polvorines, club al que siempre asistió su familia y en el que también jugaron su padre y sus hermanos. En 2006 emigró a Alemania, donde jugó para el Dessau-Rosslauer en la Bundesliga 2. Dos años después, pasó a jugar en España, donde vestiría los colores del Anaitasuna, Antequera (en dos ciclos), Badajoz y Granollers. Ya en 2014 su destino fue Francia, donde vistió los colores del Nantes. Desde 2016 juega para el Pfadi Winterthur y, según él mismo informó, será ese club en el que siga trabajando una vez retirado.

En la Selección Argentina, Schulz debutó en el Sudamericano 2001, disputado en Maringá, Brasil. La particularidad es que, de no haber otro partido antes de mediados de año, el arquero habrá debutado y se habrá retirado en el mismo lugar ya que su último partido con la celeste y blanca fue la final del Sur y Centroamericano 2020, disputado en la misma Maringá. En ambas ocasiones, se colgó la medalla dorada.

El «Alemán» vistió el buzo argentino en 226 partidos entre 2001 y 2020 y anotó 5 goles. Con Argentina disputó 2 Juegos Olímpicos, 8 Mundiales, 4 Juegos Panamericanos, 8 Torneos Continentales (7 Panamericanos y 1 Sur y Centroamericano), 2 Juegos Odesur y 2 Sudamericanos; además de otros tantos certámenes. También jugó los Mundiales Junior de Suiza 2001 y Brasil 2003. Fueron 9 los títulos obtenidos por Matías en la Selección: 2 medallas doradas panamericanas, 5 títulos panamericanos y 2 títulos en otros torneos.

Galardonado como Olimpia de Plata en 2011, año de su explosión en la Selección después del enorme nivel mostrado en el Mundial de Suecia y los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Schulz deja una marca imborrable en nuestro deporte y en nuestro Seleccionado. Referente absoluto con un recorrido impresionante en tanto a nivel clubes como con la albiceleste, también le dedicó un espacio a los suyos: «agradecer a mi familia: mi mujer Antonella por la enorme banca durante toda mi carrera, a mis 3 hijos (Santi, Marcos, Lucas), a mis papás que me ayudaron mucho para poder cumplir este sueño y a mis 3 hermanos que siempre me apoyaron durante la carrera. Muchísimas gracias a todos!».

TORNEOS DISPUTADOS POR MATÍAS SCHULZ EN LA SELECCIÓN

Sudamericano 2001 – Maringá (BRA)

Sudamericano 2003 – Mar del Plata (ARG)

Panamericano 2004 – Santiago de Chile (CHI) *CAMPEÓN*

Mundial 2005 – Túnez

Mundial 2007 – Alemania

Juegos Panamericanos 2007 – Río de Janeiro (BRA)

Torneo Internacional de España 2008 – Ciudad Real (ESP)

Preolímpico 2008 – Wroclaw (POL)

Panamericano 2008 – Sao Carlos (BRA)

Torneo Internacional de España 2009 – Algeciras (ESP)

Mundial 2009 – Croacia

Panamericano 2010 – Santiago de Chile (CHI) *CAMPEÓN*

Mundial 2011 – Suecia

Juegos Panamericanos 2011 – Guadalajara (MEX) *CAMPEÓN*

Torneo Internacional de España 2012 – Lanzarote (ESP)

London Cup 2012 – Londres (ENG)

Panamericano 2012 – Almirante Brown (ARG)

Juegos Olímpicos 2012 – Londres (ENG)

Mundial 2013 – España

Panamericano 2014 – Canelones (URU) *CAMPEÓN*

Cuatro Naciones 2014 – San Pablo (BRA)

Torneo XXL 2015 – Nantes (FRA)

Mundial 2015 – Qatar

Juegos Panamericanos 2015 – Toronto (CAN)

Torneo Navidad Ortodoxa 2015 – Debrecen (HUN)

Panamericano 2016 – Villa Martelli (ARG)

Juegos Olímpicos 2016 – Río de Janeiro (BRA)

Torneo Internacional de España 2017 – Irún (ESP)

Mundial 2017 – Francia

Torneo Internacional de España 2018 – Vigo (ESP)

Juegos Odesur 2018 – Cochabamba (BOL)

Panamericano 2018 – Nuuk (GRL) *CAMPEÓN*

Mundial 2019 – Alemania/Dinamarca

Copa Air Caraibes 2019 – Guadalupe (FRA) *CAMPEÓN*

Juegos Panamericanos 2019 – Lima (PER) *CAMPEÓN*

Cuatro Naciones 2019 – San Juan (ARG) *CAMPEÓN*

Sur y Centroamericano 2020 – Maringá (BRA) *CAMPEÓN*