Cuarentena: Soria lamentó el desacato de los roquenses

La intendenta de Roca, María Emilia Soria expresó en una entrevista en el programa Ahí Vamos, de radio La Super que “lamentablemente está costando mucho que los vecinos respeten la cuarentena obligatoria”.

“Vamos a endurecer los controles. Tenemos que entender que tenemos casos sospechosos en Roca, a la espera de los resultados en el Instituto Malbrán”, expresó la jefa comunal.



Indicó que en los últimos días hubo alrededor de 60 infracciones y una decena de secuestros de autos. “Ni hablar de las detenciones que eso lo hace la Policía de Río Negro. Definitivamente muchos no entienden la situación que estamos pasando por coronavirus”, dijo Soria.



“Todos las noches cuando me acuesto me pican las orejas. Entiendo que los vecinos se enojen porque no pueden circular libremente, pero hay que entender la situación que estamos pasando” concluyó.