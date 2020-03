"Si me contagia el bichito, allá nos vamos"

El Matador es parte del grupo de riesgo y mientras cumple con la cuarentena mandó un contundente mensaje a los que subestiman la situación

En Estados Unidos el aislamiento total por el coronavirus no es obligatorio, pero Mario Alberto Kempes si lo realiza firmemente porque pertenece al grupo de riesgo. El temor que genera a nivel mundial no es ajeno al Matador. "Yo tengo 65 años y seis bypass, si me contagia un bichito de estos pues allá nos vamos", expresó en diálogo con Planeta 947.

En Argentina, Alberto Fernández dictaminó la cuarentena obligatoria y, sin embargo, hay quienes no la acatan. Sobre esta situación, el exdelantero de la Selección Argentina mandó un contundente mensaje: "Espero que en Argentina recapaciten un poco. La cantidad de gente que sale me asombra. No son todos, pero muchisima gente se cree que es una broma y no lo es. Dar consejos a aquellos que no quieren escuchar es una tontería y gastar saliva. A aquellos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten".

El país norteamericano fue uno de los que en un principio subrestimó la dimensión del coronavirus y en los últimos días el crecimiento del contagio fue exponencial. "Hay zonas que están muy afectadas y otras que no. Los restaurantes y esas cosas las han cerrado. Mucha gente no entiende y le cuesta seguir las reglas. En ciudades tan grandes como Nueva York o Boston es muy dificil que la gente se quede adentro de su casa. Al haber muchos turistas las cosas se salen de control", explicó Kempes.