Viedmenses participan de una canción para prevenir el coronavirus

El cantante y cineasta viedmense Luciano Nacci y la interprete local Malena Azul forman parte de un videoclip que se basa en la prevención del coronavirus.

La letra del tema dice: "No puedo darte mis abrazos y besos. Pero me encantaría irte a buscar para dar una vuelta más. Sé que hay mucho miedo en la ciudad, no sabemos quién nos va a salvar. Sé que tu presencia me salva".

Y continúa: "Así que voy a quedarme con alcohol en gel y con vos mi amor. No saldremos a la calle, vos seras mi doctora, yo seré tu doctor. No dañaremos a nadie. No habrá ninguna prohibición. Será como un ecosistema de amor".

"Amor en cuarentena, amor en cuarentena. Amor en cuarentena, amor en cuarentena. Y que valga la pena" finaliza.

Además de los viedmenses, integran esta iniciativa el rosarino Tomás del Castillo, Shoni Shed de Once, la mendocina Lili Rizza, Hugo Meyer de Banfield, Nicolás Canale de Bella Vista, María Durán de Santiago del Estero, Sabrina Lara de Boedo, el entrerriano Adrián Soria, la mexicana Mar Ólive y Mariale Pearson de Estados Unidos.

También aparecen de Caballito Federico Sykes (Lengua de señas), Eduardo y Thomas Anderson de Francia, Marina Coen de España y de Colombia Luis Remos y Pablo Colmenares.

Video