Vidal actualmente se encuentra jugando al handball en Málaga, en la segunda división, y mediante un diálogo telefónico con el programa En el Ángulo relató en primera persona en Radio Noticias como afrontan la propagación de la enfermedad.

"Todo el mundo se encuentra en su casa, porque la única manera de controlar este virus. Uno de los primeros casos de coronavirus en Málaga fue justamente de un compañero que tengo en el equipo donde juego, que estuvo con su Universidad unas semanas antes en Italia y cuando regresó se sentía mal. Le hicieron estudios y dio positivo, por eso a todos los jugadores nos mandaron a nuestro hogares por precaución", expresó.

"Mucha gente ya había comenzado con el aislamiento antes de ingresar en cuarentena, debido a las noticias que llegaban desde China e Italia. En cambio, otras personas no creían que era para tanto y seguían haciendo su vida normal pensando que no les iba a pasar nada, los turistas seguían llenando los bares, por eso el gobierno tuvo que tomar la medida de cerrar los locales para poder controlar esto", manifestó.

"Es difícil quedarse en casa, pero hay que ser responsable. Por lo que se sabe, a los jóvenes no les afecta tanto y no corren riesgos, pero a los mayores con problemas de salud los puede perjudicar mucho. El tema es que se saturan todos los hospitales y no dan a basto los médicos para atenderlos", dijo Vidal.

El deportista de Viedma y surgido en Deportivo Goliat contó también como vive a la distancia la situación en Argentina.

"Siempre veo los noticieros y más ahora que estoy todo el día en casa, estoy bastante informado. Por lo que veo en Argentinas se están tomando las medidas a tiempo, sin esperar a que hay demasiados casos para tomar precauciones. Lo que es importante remarcar es que la gente piensa que como hay pocos casos no va a llegar, pero eso mismo sucedió en otros países y de repente cambia todo, porque el virus avanza muy rápido", señaló.

"Cuando me enteré de un caso en Viedma se sorprendí de la velocidad con lo que avanza todo esto", agregó.

"En lo particular, en el equipo se habían enfermado siete u ocho al mismo tiempo pero eran algunos con gripe normal y la otra parte con mucho dolor de cuerpo. Cuando nos mandaron a nuestras casas yo me encontraba bien y trataba de salir muy poco, por eso una vez que conocí los resultados y que no tenía nada mantuve las medidas de precaución saliendo solo para comprar las cosas básicas y manteniendo la distancia con las personas", cerró.