Gorosito y la cura del Coronavirus

El ex entrenador de Tigre fue protagonista de una noticia falsa en la que lo catalogaron como un médico cubano que descubrió la cura contra el COVID-19

La pandemia por el brote del COVID-19, una nueva cepa del coronavirus, tiene al mundo en vilo. Con la enfermedad presente en más de 100 países y de rápida propagación, la gran mayoría de los gobiernos decretaron el aislamiento para la población y buscan la manera de contrarrestar esta pandemia.

Al ser un tema de carácter mundial, es constante el caudal de noticias y el flujo de información que se maneja, pero también lo son las fake news que se crean a partir de allí. Esta vez, a quien le tocó ser el protagonista de un enunciado falso fue al entrenador Nestor Gorosito, al que se le atribuyó una identidad ficticia y se lo catalogó como el inventor de una cura para la problemática que golpea al planeta.

“Él es José Antonio Valdés, el infectólogo cubano creador del Interferón, hoy clave en la lucha contra el Covid-19. Cuba le demuestra al mundo que no hay bloqueo que pueda frenar el desarrollo científico de un pueblo soberano. DIFUNDIR”, fue el tuit publicado por el usuario @zekezekeze este martes por la noche. El mismo no tardó en ser replicado por varios seguidores, convirtiendo la imagen del ex DT de Tigre y San Lorenzo, entre otros equipos, en tendencia. Cabe destacar que José Antonio Valdés es el nombre de un médico cubano que murió en 1923 y se desempeñó en el área de neurocirugía.

Esta broma estuvo basada en la noticia de las últimas horas, cuando se dio a conocer que Cuba empezó a producir el Interferón Alfa 2B, un medicamento usado por China para tratar a sus pacientes de coronavirus y que ha generado interés de compra en unos 15 países.

Este se trata de un antiviral que repone las defensas humanas. “El Interferón es un producto terapéutico, no es una vacuna”, dijo Eduardo Martínez, presidente del grupo industrial estatal BioCubaFarma, desmintiendo publicaciones de redes sociales que informaban de que en el país se tenía la cura para esta pandemia.

Pese a que aún no se confirmó la creación de una cura, desde China aseguraron este martes haber desarrollado “con éxito” la vacuna recombinante contra el coronavirus. Al mismo tiempo, señalaron que se preparan para su producción “a gran escala”, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de este país.

Hasta el momento, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ya son 200.000 los casos confirmados en el mundo y al menos 8.000 muertos. En Argentina, el número de infectados subió a 79 personas y dos ya fallecieron.

