Río Negro sigue intentando robustecer la seguridad

Por Fernando Manrique

fmanrique@noticiasnet.net

La seguridad sigue siendo uno de los puntos centrales del gobierno provincial, más allá del cambio de dirección desde hace poco más de tres meses.

En ese punto, hay varios lineamientos que continúan desarrollándose bajo la tutela del ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, quien es una de las pocas cabezas que estuvo con Alberto Weretilneck y prosigue con la gobernadora Arabela Carreras.

Los controles en las rutas, las acciones tendientes a disminuir los hechos de violencia de género y la lucha contra el narcotráfico, son algunos de los pilares de las políticas a llevar a cabo.

Rutas seguras

Pérez Estevan dialogó en Toca Madera por Radio Noticias sobre el desarrollo en seguridad vial que se viene implementando y ve con buenos ojos la unificación de la provincia con los regímenes de tránsito de alcance nacional.

Expresó en tal sentido que en breve iniciarán un plan provincial integral con Agencia de Seguridad Vial, “que creemos que puede dar un salto de calidad grande y eso se va a ver reflejado en el resultado de los accidentes que tenemos, fundamentalmente los accidentes con víctimas fatales”.

Aun así, apeló a que el cuidado en las rutas siempre comienza por uno y “por eso los planes de seguridad tienen un enorme espacio para la concientización, desde la emisión de aquel primer carnet para conducir, hasta la educación dentro de la familia para el otorgamiento de los permisos para poder conducir los autos familiares”.

El Estado, según dijo, seguirá accionando con todo el peso de la ley en aquellos automovilistas que circulen a exceso de velocidad, con alcoholemia u otro tipo de infracción. “Creemos que con los controles que se van a llevar adelante, fundamentalmente con los convenios con los municipios, vamos a lograr o por lo menos vamos a tratar de reducir en un número significativo la forma de conducir y la forma de hacerlo bajo los efectos de cualquier tipo de alteración, alcohol o drogas” y añadió: “Esto nos parece un salto importante y para eso se ha adquirido equipamiento, mucho equipamiento para poder llevar adelante este tipo de control”.

Enfatizó también que se va a hacer un control provincial, desde los ejidos urbanos, “con un sistema de juzgamiento, van a existir radares, va a haber fotomulta, va a haber digitalización de todas las multas. Convengamos que los radares y fotomultas son los que controlan el exceso de velocidad, pero como falta de tránsito el exceso de velocidad es una, quizás la más grave o una de las más graves. Pero después desde el alcoholismo, de la falta de documentación, de la falta del carnet de conducir, desde la falta de Revisión Técnica Obligatoria y del incumplimiento de las normas de tránsito va a seguir siendo nuestra Policía quien haga ese tipo de control”.

Por eso, “se está digitalizando todo el sistema de poder infraccionar y que esa infracción tenga el destino que todos queremos que es que el infractor pague por lo que hizo y que esa plata se pueda reinvertir en seguridad vial, en concietización, en educación y fundamentalmente en infraestructura para el sostenimiento y mantenimiento de nuestras rutas”.

Una de las herramientas usadas para la prevención es el programa Río Negro Te Cuida, a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, desde diciembre de 2016. Se trata de un plan destinado a operativos de tránsito, capacitaciones e instancias de difusión de información en fiestas y eventos de gran calibre como la Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón o en la competencia de Turismo Carretera en Viedma.

Herramientas contra la violencia

Uno de los temas más sensibles a nivel país es el aumento de casos de violencia de género. Río Negro no es ajeno a esta triste realidad. Así, se han incorporado más botones antipánico, dispositivos duales y agilizaciones mediante el RN Emergencias.

Pérez Estevan comentó sobre esa cuestión: “Se ha podido lograr un trabajo en conjunto con el Poder Judicial, donde se puede clasificar cada una de las situaciones o los hechos concretos en particular, y por sobre lo que es el dispositivo del botón antipánico, donde tenemos la posibilidad de contar con un dispositivo dual, que es una pulsera electrónica para el agresor fundamentalmente y un dispositivo para la víctima, para que no exista acercamiento entre ellos”.

Contó que se está aplicando en la Primera Jurisdicción Judicial, que en el corto plazo ya se podrá arrancar con una de las jurisdicciones del Valle y “para mitad de año podemos tener ya todas las jurisdicciones judiciales trabajando en la aplicación de este dispositivo que a nivel mundial ha llevado a altos parámetros de calidad en el control”.

Remarcó que la vigilancia es permanente y “hoy por hoy la tecnología en este sentido me parece que es una herramienta absolutamente válida que reconoce el Poder Judicial y que en razón de eso la utiliza como medida de control”.

El funcionario provincial agregó: “Hubo una enorme inversión. Se sigue manteniendo, se están ganando en estándares de calidad y uno de los objetivos para el segundo semestre de este año es la renovación del RN Emergencias, del programa 911, donde reúne gran parte de la tecnología que estamos hablando en un control centralizado. El 911 es un programa que tiene sus años y hoy se puede conseguir un servicio mejor al que se está prestando”.

Explicó que se piensa renovar el software de trabajo y ello implica contar con todos los centros de videovigilancia urbana de la provincia, “que ya tenemos 17 con más de 300 cámaras funcionando, y estos dispositivos que hablábamos para el resguardo de la violencia de género y de las personas que están privadas de su libertad”.

Golpes al narcotráfico

En materia de la pelea contra las drogas, Pérez Estevan explicó que hay un delito de narcomenudeo puede derivar en un crimen organizado, por lo que a veces hay que ser cautos en las investigaciones para poder dar con el objetivo central. “Muchas veces el 0800 Drogas nos da datos de narcomenudeo, lo que lleva adelante una investigación que puede terminar en una causa de narcotráfico” orientó.

Narró que el 0800 Drogas, que es el número 0800-333-4124, siempre es una puerta para averiguar casos de gran dimensión “que es un resorte de la Justicial Federal, pero la provincia de Río Negro no puede ser un simple observador de todo esto, por eso hay que generar el espacio para que nuestros vecinos puedan denunciar y que nosotros podamos llevar adelante ese tipo de denuncias”.

Estas acciones, de acuerdo a lo que expuso, “hace que hoy tengamos un enorme crecimiento en las causas de narcotráfico, con un crecimiento en la cantidad de detenidos y de incautaciones y confiscaciones de la droga en nuestra provincia”.

Allí hizo mención al rol de las comunas en estos temas. “Los convenios con los municipios son importantes porque los municipios tienen información que son exclusivas de ellos. Y esa información muchas veces es una herramienta importante. La predisposición y colaboración de los municipios para trabajar en este sentido para nosotros es una herramienta importante, lo es para la Justicia Federal, y siempre instamos a que todos los municipios puedan tener con nosotros un trabajo conjunto. Todos los municipios tienen firmado un convenio con nosotros para hacer el trabajo conjunto, a excepción de General Roca que coincide con ser el municipio con mayor cantidad de denuncias y con mayor cantidad de secuestros, de droga dentro del ejido urbano”.

Por el mismo tema, dialogamos con José Ruz, director general de Toxicomanía y Leyes Especiales de Río Negro. El comisario subrayó que se están activando cordones de seguridad en toda la provincia, junto a Narcocriminalidad.

Planteó la importancia de denunciar, ya que “para nosotros es muy importante que la sociedad se involucre, que vea las situaciones de los barrios y que haga las denuncias porque no se les va a tomar los datos y se le da inicio a la investigación. Nosotros en la provincia, tenemos delegaciones y divisiones en Viedma, Lamarque, Villa Regina, Allen, General Roca, Cipolletti, Los Menucos, El Bolsón y Bariloche y vamos a implementar más divisiones en más localidades”.

Enumeró en igual sintonía: “En el transcurso de este año, hemos tenido un procedimiento en General Roca, en San Carlos de Bariloche y narcomenudeo en Viedma. En los distintos tipos de operativos que se hicieron a raíz de distintas causas judiciales, hemos tenido secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego, balanzas, pesos argentinos y dólares, relacionados a las causas. Las ciudades de mayor concentración son las que más causas tienen, más otras ciudades aledañas del Alto Valle, donde hay que poner énfasis y el trabajo respectivo”.

“Hoy estamos teniendo reuniones en formas constantes con Narcocriminalidad y ellos toman conocimiento de distintos hechos, como así también hay trabajos de personal de Toxicomanía en distintos sectores de las rutas de ingreso a la provincia. Hace poco se procedió al secuestro de estupefacientes entre Neuquén y Cipolletti, que se había transportado en un taxi de la ciudad de Neuquén” marcó Ruz en relación al trabajo interinstitucional.

Finalmente, el ministro Pérez Estevan se refirió al abuso de armas, clave en los delitos de robos armados o incluso en casos de narcotráfico. “El mercado de las armas es claramente un mercado clandestino donde muchas surgen del propio de delito. Es decir, son armas que surgen de robos. Nosotros estamos trabajando en un programa de desarme y siempre que se secuestran armas van a un depósito que en el corto plazo, hay un convenio firmado con el propio Ministerio Público Fiscal para poder compactar esas armas y sacarlas de circulación”.

También hay requerimientos por parte de la provincia sobre la autorización que se emite para poder comprar armas. “Hoy cualquier persona puede ir a comprar un arma en tanto y en cuanto no tenga antecedentes penales, y no es común tener antecedentes penales, es algo complejo tener antecedentes penales. Entonces me parece que trabajar en la emisión y la venta de las autorizaciones y de las propias armas”.

“La idea es poder tomar decisiones en el corto plazo pero que las decisiones sean efectivas y para adelante. Si nosotros lo único que hacemos es dar presencia policial, damos tranquilidad un tiempo y no resolvemos el problema de fondo, que claramente es un problema social y que es trasversal no solamente al Ministerio de Seguridad que trabaja en la consecuencia de eso, sino en buscar una solución del conflicto desde su raíz y conjuntamente con el Poder Judicial” finalizó.