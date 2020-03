Por ahora, el caso sospechoso de Bariloche se mantiene en estudio

No hubo nuevas informaciones en torno al niño de 4 años que vino de Estados Unidos. La docente con el virus confirmado se mantiene en buen estado y se espera su alta. El ministro Zgaib aclaró que estudiarán los elementos sanitarios en las escuelas, luego de la difusión de un video sobre lavandinas, y se pidió a Nación nuevos equipamientos para terapias intensivas. PROFARSE hará más alcohol en gel.

El ministro de Salud Fabián Zgaib dio una nueva conferencia de prensa junto con los secretarios de Relaciones Institucionales Miguel Ledesma y de Políticas Públicas Mercedes Ibero, en razón de las nuevas informaciones en torno al coronavirus en la provincia.

En este sentido, el máximo funcionario de Salud comentó que continúan con un sólo caso confirmado de coronavirus, de la paciente de 32 años que se desempeña como docente en el colegio Gaia de Viedma. La misma sigue encontrándose asintomática y se espera un segundo análisis del Instituto Malbrán para saber si se le da el alta.

Por otro lado, en cuanto al caso sospechoso de un niño de 4 en Bariloche, indicó que "se encuentra internado, en muy estado de salud afebril, asintomático, con una laringitis leves según el informe que tenemos recién del hospital de Bariloche", al tiempo que negó que haya un tercer caso en estudio.

En la misma línea, mencionó que se hicieron averiguaciones por rumores de que estudiantes y docentes de la Gaia no estaban en aislamiento y se constató que los transcendidos eran falsos.

Zgaib también habló del aumento de casos, que se incrementó a 31 y tres de ellos son autóctonos, e informó que igualmente el país se mantiene en una etapa de contención.

Sobre la simulación de un video, en el dos docentes daban cuenta de que las lavandinas que se reparten no están combatiendo el virus, Zgaib explicó: "A nosotros no nos consta que sea esa lavandina la que está en los colegios. Me llamaron desde el Ministerio de Educación para que nosotros, en nuestro laboratorio de salud ambiental en Viedma. podamos analizar los productos", a la vez que puso en dudas que las maestras puedan llevar a cabo un estudio epidemiológico en tres simples pasos.

En otro marco, para paliar el desabastecimiento de alcohol en gel y otros productos, el funcionario dijo que desde el PROFARSE se está trabajando para elevar el stock de desinfectantes.

Sobre la cantidad de llamadas al 911 por estas consultas, el doctor Ledesma manifestó que ya hubo 197. "Realmente el 911 ha servido como una herramienta más en esta contingencia, casi todas las preguntas han sido evaluadas y hoy ya agregamos médicos en las horas picos, así que hubo médicos y gente de Emergencias trabajando intensamente".

Ante una consulta de las razones por las que no se llegaron a contagiar las personas vinculadas con la única paciente con coronavirus confirmado, Ibero detalló: "Yo creo que tuvo muy poco contacto por lo menos en su trabajo, con la gran población, porque rápidamente se cerró la escuela y dejaron de tener contacto con ella".

De todos modos, aclaró que aún se encuentran dentro de los días del período en el que pueden aparecer nuevos casos, "por eso se cerró la escuela y por eso seguimos preguntando entre los estudiantes y los docentes que no aparezcan síntomas".

Por último, Zgaib fue preguntado por una partida presupuestaria destinada por Nación por esta pandemia y dijo que se va a hacer una compra de equipamientos para terapias intensivas, como camas, respiradores, monitores y bombas de infusión, aunque también se hará una compra específica desde Rentas Generales de la provincia.

Conferencia de prensa completa

Medidas en terminales y aeropuertos

En el marco de las nuevas medidas anunciadas por la gobernadora Arabela Carreras, para sensibilizar la vigilancia del coronavirus, personal de Salud entrega material informativo de prevención en terminales de ómnibus y aeropuertos.

Además, en los aeropuertos de San Carlos de Bariloche y Viedma se brinda información a los pasajeros trabajando en la concientización y aconsejando las medidas de seguridad y prevenciones necesarias.

El trabajo se replicará en cada terminal de ómnibus, aeropuertos y accesos a la provincia.

Desde el Ministerio de Salud se hace principal hincapié en la responsabilidad social y se remarca que las acciones de protección individual protegen a la comunidad en su conjunto.

Entre las medidas del decreto se destacan promover el autoaislamiento de los adultos mayores de 65 años de edad, que forman el grupo etáreo de mayor riesgo; impulsar el aislamiento obligatorio por 14 días de las personas que vuelven de viajes al exterior. Se apela a la responsabilidad social para contribuir al control del contagio de la enfermedad; se trabajará sobre la concientización de servicio provincial de emergencias 911 como vía para la atención de los casos sospechosos; y se recomienda la suspensión de eventos públicos por 30 días.

También se suspenden todos los eventos internacionales en territorio provincial hasta nuevo aviso y se invita a los Municipios, demás poderes del Estado y organizadores privados, a sumarse a estas medidas.