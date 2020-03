Internas en el PJ: "Están mal convocadas", afirmó Nemirovsci

Las internas para renovar autoridades dentro del Partido Justicialistas de Río Negro están previstas para el 5 de abril del año en curso.

Al respecto Nemirovsci expresó: “Me parece saludable que haya elecciones internas en nuestro partido, es la manera más correcta de poder elegir una conducción que lleve adelante la tarea de reposicionar al peronismo en la provincia de Río Negro e intentar acceder al gobierno en 2023”.

No obstante, señaló que “lo que observo y aclaró que no soy candidato a nada, eso me permite tener una mirada amplia, es que están mal convocadas. Para ejercitar la democracia interna y el derecho de los afiliados lo que lo que hay que hacer es dar un tiempo suficiente, por lo menos de 60 días”.

En este orden, dijo imaginar una campaña “en donde dos o tres listas durante 60 días ponen en las calles, en los medios, en los gremios a cientos de militantes con sus propuestas, con sus candidatos, esto revitaliza al peronismo, pero para eso hay que tener tiempo, tener un padrón, ponerlo a la vista de todos los afiliados. Todo ese proceso lleva 60 días”.

Por lo expresado, el ex diputado nacional consideró que el llamado a elecciones es “administrativamente ilegal y políticamente muy poco conveniente, lo que hay que hacer es movilizar al peronismo, no dormirlo con elecciones que no representen la voluntad de miles de afiliados”.

Derrota y diáspora

Consultado por la pérdida de las elecciones provinciales y la diáspora de dirigente, manifestó: “Tengo una mirada preocupada, me parece que en los distritos donde hay un peronismo que gana elecciones, que gobierna una provincia me parece bien que haya una lista de unidad, porque eso es darle gobernabilidad al partido y mosculatura política a quien conduce una provincia. Ahora creo que es totalmente al revés en una provincia donde el peronismo pierde la elección para Gobernador, pierde Municipios como Villa Regina, San Antonio Oeste, Cinco Saltos. Sale tercero en Bariloche, Viedma, en Cipolletti, sale quinto en Catriel y Cinco Saltos, buenos es un peronismo que requiere modificar liderazgos”.

Sobre la diáspora de dirigentes expresó que “muchos peronistas, con bagaje, armas, banderas e instrumentos peronistas que se han ido al partido de gobierno, hacen lo que ellos entiende que es el peronismo por más que nosotros nos quedemos con la última palabra”.

A lo que añadió, “qué vamos a decir, que el Intendente de El Bolson, de Allen o de Viedma no son peronistas, ahora durante muchos años escuchaba se fue Pesatti –Pedro- no importa, se va Sabina Costa, no importa y no solamente tienen funciones de poder, sino que también hacen peronismo”.

Frente a esta situación lo que hay que hacer es armar un espacio panperonista que permita conquistar una nueva mayoría. Me parece que ahora es una buena oportunidad, pero hay que hacer una elección interna con más tiempo”.