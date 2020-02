Bariloche abre el calendario de carreras de Stand Up Paddle

A fines de febrero se desarrollará la competencia, en el Lago Moreno. Será la primera competencia del calendario nacional.

El Patagonia Sup Race, la competencia de Stand Up Paddle en San Carlos de Bariloche, abrirá el calendario del circuito argentino entre el 22 y 23 de febrero.

El evento se llevará a cabo en el Lago Moreno, en San Carlos de Bariloche, a metros del mítico Hotel Llao Llao.

Con inscripciones abiertas en http://patagoniasup.com/ o en info@patagoniasup.com, habrá pruebas de mini-supistas (para competidores de hasta 9 años), infantiles (hasta 13 años), juveniles (18 años), Participativa , All Around (con distancias de 3k y 7k), Race de 12.6´ (14k) y 14´ (14k), Master (14k), Sprint, Inflable y SUP adaptado.

Será la sexta edición de la carrera y convocará a los más experimentados deportistas de la actividad en las aguas del Lago Moreno.

Las actividades

El cronograma de actividades comenzará el sábado 22 con las inscripciones a la prueba en el hotel, una serie de clínicas, reconocimiento del circuito, demo de tablas, bautismos, un evento de Big Sup carreras entre escuelas, la prueba de 1.5 kilómetros para los que recién empiezan (categoría iniciantes) y la presentación oficial en el Salón Bustillo.

El domingo 23 se brindará la charla técnica para todos los niveles, para luego comenzar con las competencias: carrera de sprint, categoría junior y amateur 3k, All Around 7k, Profesional y Master 14k.

Finalmente, habrá una clase de yoga, shows en vivo y la entrega de premios en la playa.

Además de la competencia, los interesados también pueden consultar por los servicios de: traslado de tablas desde Buenos Aires y Mar del Plata, traslados, precios especiales para los corredores que se hospeden en el Hotel Llao Llao y diferentes actividades post evento.

¿Qué es el Stand Up Paddle?

Es una forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza una pala para desplazarse por el agua mientras el deportista permanece de pie en una tabla de surf.

