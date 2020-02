El femicida Fabián Tablado salió en libertad

Después de 24 años detenido, Fabián Tablado, el femicida que en 1996 mató a su novia Carolina Aló de 113 puñaladas, salió de la Unidad 21 de Campana en libertad.

Tablado, que el martes próximo cumplirá 44 años, salió caminando de la prisión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Así, salió de prisión un homicida con condena cumplida. Pero hay una contradicción.

Antes de ser liberado, Tablado enfrentó pericias psiquiátricas con resultados dispares. Expertos concluyeron que “no presenta trastornos psicóticos ni psico-orgánicos” y que sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad.

Tablado tuvo dos hijas que hoy tienen 11 años con una mujer a la que luego amenazó.

Pero no fue la única pericia que se le practicó, y queda libre un hombre con “rasgos psicopáticos y trastorno antisocial de la personalidad”, tal como lo indica un estudio practicado en abril de 2004 que consta en registros judiciales y al que pudo acceder Infobae. El mismo informe aclara que ese diagnóstico no tiene cura porque no es una enfermedad, sino una estructura de personalidad que va a acompañar a Tablado hasta el último de sus días.

El mismo estudio practicado por la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de San Isidro cuando Tablado tenía 28 años, aseguró que “No presenta síntomas de alteración psicopatológica que configuren enfermedad mental psicótica (no es alienado mental), por lo tanto sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad jurídica”.

El análisis luego continúa: "En el estado actual del conocimiento psiquiátrico, en base a los rasgos egocéntricos, ausencia de angustia y falta de empatía, el psicópata antisocial es inabordable con métodos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos. Diversos autores acuerdan en la ‘intratabilidad’ de estos sujetos desde el punto de vista psiquiátrico, y subrayan en función de la extremada peligrosidad social que presentan que “deben ser controlados, detenidos o rehabilitados socialmente”.

Los expertos recomendaron que el femicida no se revincule con sus hijas al carecer de “recursos yoicos” para hacerlo.

Infobae