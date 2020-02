Campeona de Sudamérica

Aldana Monte se consagró en la segunda edición del Campeonato Sudamericano Benedicto Villablanca que se disputó en Chochi (Chile).

En el combate que obtuvo el título, la boxeadora viedmense que representó a Argentina, venció a la chilena Cristel Márquez por fallo unánime.

Al regresar a la Comarca, Aldana Monte y Nelson Monte, visitaron En el Ángulo para brindar sus sensaciones tras la obtención de un título a nivel continental.

En primer lugar, Aldana aseguró estar “contenta porque hicimos mucho sacrificio para llegar ahí, así que feliz de que se me pudieron dar las cosas”.

Luego narró cómo fue su experiencia en Chile, de donde volvió con el cinturón de campeona.

“No había muchas chicas, solo había argentinas y chilenas porque no se qué pasó a último momento y se bajaron algunas escuelas”, contó.

“Lo que sí teníamos que enfrentarnos a los locales, que son muy fuertes. De hecho los chicos que fueron conmigo perdieron contra Chile, la única que clasificó fui yo”, continuó.

“La pelea tuvo los primeros dos rounds muy intensos, donde yo metí las manos más claras, y en el tercer round lo gane limpio. En el último capítulo me sentí más cómoda y pude boxear más”, detalló.

Por su parte, Nelson Monte, fue consultado sobre su visión del combate.

“El primer round fue parejo, el segundo lo terminó ganando en los últimos diez segundos y en el tercero se notó que empezó a soltarse un poquito más”, opinó.

Luego, Aldana se refirió a la sensación de representar a Argentina en otro país.

“Fue algo inolvidable, más allá de que era la primera vez que representaba a Argentina y no estaba mi papá en el rincón. Trataba de imaginarme lo que él me aconsejaría. En cuanto a la gente, tuve mucho apoyo de Chile, así que no me sentí tan visitante. Cuando ellos ven que una boxeadora gana con claridad dejan de lado la localía”, expresó.

En cuanto al futuro de Aldana, Nelson reveló que uno de los compromisos más en el tiempo posiblemente sea el Campeonato Nacional que reúne a las mejores ocho boxeadoras del país; el cual se estipula se realice en abril. Además, que tienen invitaciones para viajar a México a finales del 2020.

Escuchá la nota completa con Aldana y Nelson Monte: