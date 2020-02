Chacales violaron a una mujer y mataron a su hijo

Dos hombres violaron salvajemente a una mujer de 45 años, oriunda de Salta, y asesinaron a su hijo de cuatro años, en la tarde del jueves en Puerto Deseado, en Santa Cruz.

Por el caso, hay dos sospechosos detenidos.

Según informó la Policía local a La Nación, el hecho sucedió en la playa Cavendish, en la zona conocida como Cueva de los Leones.



Las víctimas fueron atacadas mientras caminaban por el lugar, alrededor de las 16, por dos individuos que las abordaron con un arma blanca y las llevaron hasta un sector de rocas y oculto al público.



Allí, uno de ellos abusó sexualmente de la mujer, mientras el otro mantenía al menor amenazado con un cuchillo al cuello.



De acuerdo con lo publicado por medios locales, la mujer habría intentado defenderse y logró golpear con una piedra a su abusador en la cara. Sin embargo, luego, fue maniatada con los cordones de las zapatillas del hijo y le colocaron una media en la boca.

Minutos después el agresor tomó otra piedra y la golpeó en la cabeza. "No quiero volver a la cárcel", le dijo a su cómplice, ya que la mujer le había visto la cara y podría identificarlo.



Ella, de acuerdo con información difundida por Tiempo Sur, simuló entonces estar muerta para evitar que los golpes siguieran. Una vez que los atacantes huyeron pudo escapar hasta un sector donde había gente y fue rescatada.



Los chacales luego arrojaron por un acantilado al pequeño de cuatro años.



Se conoció que la mujer fue al lugar para visitar a su hijo mayor.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad activaron un operativo cerrojo en la ciudad y en todas las rutas que conectan a Puerto Deseado con otras localidades para dar con los responsables de este brutal homicidio. Cerca del mediodía se confirmó que dos sospechosos fueron detenidos, uno en Caleta Olivia y otro en Puerto Deseado.



Los voceros aseguraron que los rasgos de ambos aprehendidos coinciden con los identikits realizados ayer por la víctima de abuso, aunque se continúa recabando prueba para avanzar en la investigación.



En tanto, el intendente de Puerto Deseado, Gustavo González, indicó que todo el Gobierno provincial está comprometido en la investigación. "Está todo en un proceso de investigación. Nosotros con el Gobierno de la Provincia estamos haciendo un acompañamiento a la victima y a su hijo", dijo el funcionario.



A su vez, comunicó que ya están en contacto con la gobernación de Salta para trasladar a los familiares de las víctimas oriundas de Rosario de la Frontera, Salta, a Puerto Deseado. El esposo de la víctima, con la que tiene tres hijos, había manifestado que no contaban con los medios económicos para viajar a la localidad patagónica para encontrarse con su mujer.



Tras el ataque, la víctima fue trasladada al nosocomio de Puerto Deseado. Gustavo Mirón, director del establecimiento, manifestó que la mujer tiene signos de haberse defendido y sufre una conmoción muy grave por lo sucedido. " Esta bajo los efectos de sedantes. Todavía no puede asimilar lo que le ha pasado", contó el doctor a TN.

Sobre la investigación, el médico dijo que "los peritos tomaron muestras de todo tipo de lesiones, de la vía vaginal. No puedo decir si fue violada o no pero sí fue victima de una agresión sexual".

La población de la ciudad portuaria está consternada por el hecho y distintos sectores de esa comunidad convocaron a una marcha para hoy a las 18 horas en reclamo de justicia.