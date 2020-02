Camioneros-Sol de Mayo, el domingo a las 17

Sol de Mayo buscará dejar atrás la racha negativa en el Federal A para salir de la zona de descenso, cuando visite este domingo a Camioneros por la vigésima fecha.

El equipo de Viedma acumula seis juegos sin poder ganar, con cinco derrotas y un empate, por lo que necesita en forma imperiosa un triunfo para salir del último lugar.

En su última presentación igualó 1-1 en casa ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

En tanto, Camioneros también empató por el mismo marcador como visitante ante Sansinena.

Refuerzo para el ataque

Sol de Mayo incorporó al atacante Hernán Guillermo Soria para el tramo final del Federal A.

El centrodelantero de 22 años y 1.92 metros llegó proveniente de Independiente de Rivadavia de Mendoza.

Programación - Fecha 20

Sábado 22

21.30 Ferro GP vs Dep. Madryn (Fernando Marcos)

Domingo 23

17.00 Dep. Maipú vs Huracán LH (Luciano Julio)

17.00 Camionervos vs Sol de Mayo (César Ceballo)

20.00 Cipolletti vs Olimpo BB (Franco Morón)

Lunes 24

17.00 Villa Mitre BB vs Sansinena (Sergio Testa)

17.00 Círc. Deportivo vs Desamparados (Santiago Ascenzi)

18.00 Sp. Peñarol vs Estudiantes SL (Gastón Brizuela Monson)