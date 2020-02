Se viene un nuevo Pañuelazo en la Comarca

Durante la tarde de este miércoles 19 de febrero se desarrollará un nuevo Pañuelazo en las principales plazas del país, para pedir que el proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito vuelva a estar en tratamiento en el Congreso.

En el caso de la Comarca, se convocó a una movilización a partir de las 17 en la Plaza Villarino de Patagones y a las 18 en la Plaza Alsina de Viedma.

Además, se suman otras ciudades rionegrinas. En General Roca la congregación será a las 18 en la Plaza San Martín, en el mismo horario en el Centro Cívico de Bariloche y en Cipolletti a las 18.30 en la Plaza de la Justicia.

El Pañuelazo en la plaza del Congreso de Capital Federal contará con la mayor participación de mujeres a nivel nacional y estará el grupo feminista chileno Las Tesis, que hizo conocido el hit "Un violador en tu camino", replicado en todo el mundo.

La versión del tema esta vez tendrá modificaciones para la ocasión. La letra dice: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez, que nos obliga a parir y nuestro castigo es la violencia que ya ves".



Sigue: "Es femicidio. Maternidad como destino. Es violación. Es aborto clandestino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, si me cuidaba, ni cómo vivía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, si me cuidaba, ni cómo vivía. El violador eras vos. El opresor sos vos. Es el Congreso, adonde votan el aborto clandestino".



"El Estado opresor es un macho violador. El Congreso opresor es un macho violador. El violador eras vos, el opresor sos vos. Duerme tranquila mi niña madre, sin que te importe quién te violó, que por tu hijo, bebé inocente, vela la Santa Inquisición. El violador sos vos. El tirano sos vos. El opresor sos vos. El opresor sos vos", prosigue.