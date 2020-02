Nicolás Recabarren, terminó en tercer lugar del triatlón half Camino de la Costa y fue el atleta de la Comarca con mejor rendimiento.

Recabarren, habló con En el Ángulo sobre su gran labor que le permitió estar en el podio.

“Es un placer compartir el podio con atletas de ese nivel y contento por estar a la altura de la carrera. Estar entre los tres mejores es mi mejor carrera en esta distancia”, aseguró.

En cuanto a las sensaciones al finalizar la competencia aseguró que está “muy contento, no me esperaba estar tan adelante”

“Sabía que estaba bien, pero quería hacer una carrera prolija porque el clima acá por ahí te juega mucho en contra el calor y el viento en la bici. Quise hacer una carrera progresiva y me salió bastante bien, en la primera vuelta de bici me sentía como para pelear el podio, pero no quería que me mate la emoción y por suerte pude controlar y terminar la carrera muy bien en el trote”, detalló.

Por último, fue consultados sobre como continuará su año en cuanto a competencias.

“Ahora en 15 días voy a correr el Ironman 70.3 de Bariloche, así que espero recuperarme bien”, finalizó.