Líquidos cloacales: Patagones busca "vuelco cero al río Negro"

Por Nelson Namuncurá.

nnamuncura@noticiasnet.net

Fotos: Daniel Idiarte



Preocupados por la situación ambiental y el reclamo de vecinos, pero también para dar respuesta a un fallo federal, el Municipio de Patagones retomó gestiones ante el Gobierno Provincial y la empresa ABSA para concretar la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, con vuelco cero al río Negro.

En conversación con Noticias, el subsecretario de Patrimonio, Juan Carlos Ricca, afirmó que el objetivo de las acciones es dar cumplimiento al fallo de la Justicia Federal que ordena a los organismos estatales, de Buenos Aires y Río Negro, realizar controles y obras para evitar los efectos de contaminación por vuelco de desechos cloacales al río Negro,

Situación actual



Consultado por las gestiones iniciadas y el proyecto de corrimiento de la planta, Ricca expresó que ‘en primer lugar debemos dejar en claro que se trata de una iniciativa que maneja la empresa ABSA. Son ellos quienes tienen que concretarla‘.

En cuanto a la futura planta señaló que ‘estaría ubicada a unos mil metros al norte de la actual, en el camino a La Baliza que va por arriba. Es una loma ubicada en un esquinero de campos. Todo ese sector, en caso de concretarse la obra, tendría acceso a agua tratada que podría ser utilizada para forestación o producción‘.

Al preguntarle por la actual situación de la planta de Carmen de Patagones, expresó que ‘no está colapsada, justamente hace pocas semanas pedí los valores de vuelco al río Negro y están en 41 DBO -Demanda Bioquímica de Oxigeno-‘.

En tal sentido, explicó que ‘las normas de Río Negro y provincia de Buenos aires establecen que para volcar líquidos cloacales en un cuerpo receptor, que sería el río y donde se terminan de depurar, estos líquidos deben tener valores menores a 50 DBO. En Carmen de Patagones estamos bien‘, afirmó el funcionario.

La planta, remarcó, ‘no está colapsada, está funcionando bien. De todos modos eso no quiere decir que no estemos de acuerdo en que haya vuelco cero, que es lo que impulsamos‘.

Actualmente, afirmó, ‘estamos controlando y pidiendo que se vuelquen líquidos por debajo de lo establecido por las normas. De hecho, hay un Decreto provincial, el 336/2003, de la Autoridad del Agua que resolvió que la DBO para un cuerpo superficial debe estar por debajo de 50‘, afirmó el funcionario y remarcó que ‘en Carmen de Patagones el último informe es de 41 DBO‘.

Gestiones



Para dar cumplimiento al fallo federal, en los primeros días de febrero ‘el intendente José Luis Zara realizó gestiones en el Ministerio de Infraestructura de la provincia y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, también se reunió con autoridades de la empresa ABSA, a quienes solicitó que busquen los fondos necesarios para poder realizar el corrimiento de la planta. Paralelamente en Carmen de Patagones controlamos‘, afirmó Ricca.

En este orden, añadió que ‘este fue uno de los primeros planteos del Intendente al Gobierno Provincial. Dejó en claro la necesidad de Carmen de Patagones de sacar la planta del lugar donde está y hacer una nueva con vuelco cero al río Negro‘.

Según afirmó, ‘sabemos que ABSA tiene el proyecto armado, pero necesita los fondos para llevarlo adelante. Tener un nuevo tratamiento de los líquidos cloacales, cortar el vuelco al río Negro nos dará otro tipo de calidad al medio ambiente. El Municipio está seriamente comprometido con esto‘, remarcó Ricca.



Preocupación



El concejal del bloque Frente de Todos, Marcelo Honcharuk, también se encuentra preocupado y trabajando en el tema.



En la última sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, desarrollada la semana pasada Honcharuk planteó el tema y pidió al Ejecutivo un completo informe sobre las gestiones realizadas.

En conversación con Noticias el edil sostuvo que los vecinos de Viedma, al igual que los de Carmen de Patagones, ‘piden que se deje de tirar líquidos cloacales al río. Por eso pedí en la sesión de la Fiscal Impositiva que nos den toda la información que tiene el Ejecutivo‘.

Además, adelantó, ‘el lunes nos vamos a juntar los concejales para planificar el año, entonces la idea es analizar el tema y averiguar porqué antes que estuviera María Eugenia Vidal íbamos a la planta, podíamos ingresar sin ningún problema y con Cambiemos lo prohibieron‘.

En este orden, añadió, ‘queremos saber cuál es el estado actual de esa planta de tratamiento de líquidos cloacales. El año pasado, por ejemplo, el ex concejal Mario Guanca quiso entrar y no pudo, no lo dejaron‘.

Ante esta situación, ‘vamos a insistir porque queremos ver desde adentro cuál es la situación, pero además queremos información. Queremos ir y ver qué está pasando. Lo del agua es un tema muy serio, hay que ser responsable y estar informado‘.

Para cerrar, el edil sostuvo que ‘esto lo estuve hablando con el presidente del HCD, Julio Costantino, él me dijo que está en funcionamiento el Observatorio del río Negro. La representantes de nuestro cuerpo era Norina López, que ahora no está entonces tenemos que nombrar nuevos miembros, veremos el lunes ese tema también‘.

Pedro Pesatti

En septiembre del año pasado Pedro Pesatti, actual Intendente de Viedma, dialogó con Radio Noticias y se refirió a la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales que está ejecutándose en Viedma y abordó a la situación de Carmen de Patagones.

Al respecto sostuvo:‘Ojalá que Patagones pueda hacer lo mismo, que la provincia de Buenos Aires concurra en ayuda de los maragatos para que tengan una planta de tratamiento que sea simétrica a la nuestra porque nosotros vamos a tener un tratamiento de líquidos cloacales como corresponde en el siglo XXI, con la mejor tecnología‘.

Para cuidar las aguas del río Negro de la contaminación ‘necesitamos que nuestros hermanos maragatos tengan un dispositivo similar porque de lo contrario todo nuestro esfuerzo va a ser en vano‘.

Esto, afirmó, ‘no es una imputación a nadie, pero en su momento haremos las gestiones para que la provincia de Buenos Aires también tome cartas en el asunto, para que la comunidad hermana nuestra tenga una planta de tratamiento igual o mejor a lo que vamos a tener nosotros‘.

Ambientalistas

En varias oportunidades, ambientalistas comprometidos con la salud del río Negro se reunieron con el intendente José Zara y solicitaron acciones concretas para la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales con vuelco cero al río.



Actualmente las cloacas de Carmen de Patagones son tratadas en la planta creada para tal fin, pero luego esos líquidos desembocan en el río Negro. “Estamos pidiendo parar esto y que esos líquidos no vayan más al río Negro y que sean utilizados para riego forestal”, afirmaron los ambientalistas consultados.