Dura sanción para Villa Mitre y Olimpo

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal se expidió hoy con respecto a los incidentes del domingo pasado en la previa al partido entre Villa Mitre y Olimpo, que tuvieron como consecuencia el fallecimiento de Sergio Emanuel Castillo, hincha identificado con los colores aurinegros.

Según lo publicado en el Boletín Oficial del ente punitivo del Consejo Federal, que actuó de oficio al no haber informes de árbitros y veedores de AFA (lo que sucedió no fue en el interior del estadio ni estuvo comprendido dentro del radio que abarcó el operativo de seguridad), tanto el tricolor como el olimpiense no podrán jugar en sus respectivos escenarios durante las próximas 3 fechas --entiéndase localías-- del Grupo 2 del Torneo Federal A.

Además, donde oficien de locatarios deberán hacerlo a puertas cerradas. Sólo podrán ingresar las personas debidamente habilitadas por protocolo.

También recibieron una multa económica correspondiente al valor de 200 entradas generales durante esos tres coimpromisos.

En caso de la "Villa" esta sanción afectará los juegos ante Sansinena, Desamparados de San Juan y Círculo Deportivo.

El aurinegro, por su parte, no podrá tener público ante Deportivo Maipú (este domingo a las 17.30), Ferro de General Pico y Estudiantes de San Luis.

Para el partido ante los mendocinos, líder de la Zona, la dirigencia olimpiense estaría en tratativas para jugar en cancha de Libertad, uno de los terrenos de la Liga del Sur que no tiene habilitación por parte del Consejo Federal (solo están autorizadas las de Liniers, Olimpo, Bella Vista, Sansinena y Villa Mitre).

"Eso no importaría porque al ser sin público podés utilizar cualquiera de tu Liga de origen. Eso sí, tiene que ser oficial", aclararon desde la dirigencia olimpiense.

Es necesario aclarar que el fallo es provisorio y que puede modificar alguno de sus puntos si de acá en adelante la justicia se expide en general o a favor o en contra de alguna de las entidades involucradas.

