El poder de los pensamientos

Miles de ideas se cruzan en nuestra mente. Según estudios científicos se estima que tenemos 60 mil pensamientos por día.

Pensar, lo hacemos constantemente, todos los días. Si nos paramos un momento y reflexionamos sobre ellos nos daremos cuenta de varias cosas. Principalmente que la mayoría son negativos. Se repiten sobre el pasado o sobre el futuro.

Ideas sobre cómo debería haber hecho o dejado de hacer, qué dije, por qué lo dije, que no dije y debería haber dicho, entre otras.

También pensamientos sobre lo que pudiera pasar, problemas que pudieran surgir o riesgos a los que estamos expuestos. Te suena “no me lo puedo sacar de la cabeza”, desde un pesimismo que no podemos controlar. En definitiva, sólo pensamientos que nos quitan el sueño y que sólo están en nuestras cabezas. Y lo más probable es que no sucedan.

Según los últimos estudios de la Neurociencias y la Física Cuántica sostienen que con nuestros pensamientos creamos la realidad, en cómo nos sentimos y nos comportamos.

La forma en que pensamos sobre nosotros mismos se convierte en realidad. Si sacamos conclusiones equivocadas acerca de quienes somos y de lo que podemos llegar a ser, o hacer, nos limitará en nuestras posibilidades.

De modo que si pienso que soy un desastre, nos sentiremos así y actuaremos como una persona fracasada. En la misma línea, los pensamientos optimistas nos conducirán a comportamientos productivos.

Así que la buena noticia es que esas ideas se pueden trabajar para transformarlas en positivas o en otras que no nos hagan daño. Si cambiamos nuestra forma de pensar, todo se transforma.

Del mismo modo que entrenamos nuestro físico, podemos reentrenar la mente y las emociones.

Darnos cuenta que las cosas no son lo que parecen, que la realidad tiene mil caras y que de nosotros depende poner la atención en unas o en otras.

Comparto algunos tips que pueden ayudar a cambiar la perspectiva de tus pensamientos:

Preguntate: ¿Este pensamiento negativo está justificado? ¿Qué pruebas tengo que esto que pienso puede ocurrir el 100%?

Despejar tu mente: tomate un tiempo, elegí un lugar tranquilo, detectá el foco de tu preocupación, usá técnicas de relajación, escuchá música,

disfrutá de la naturaleza, organizá y planificá tus actividades. Canalizá la tensión.

Confiá en vos y date cuenta que lo podés lograr.

Anotá los pensamientos, que querés cambiar. Tomá nota de los pensamientos negativos. Qué te decís y cómo te lo decís.

Analizá esos pensamientos. Pensa si un amigo/a te dijera que tiene esos pensamientos, qué le dirías, qué consejo le darías.

Hay pensamientos que están automatizados. Damos por cierto algo que quizás no sea tan así. La finalidad de esta técnica es que la persona se escuche a sí misma y sea capaz de modificar su conducta a través del control de sus pensamientos.

“Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos”. Buda

Mercedes Querejeta

Psicopedagoga/ Coach de Mujeres

