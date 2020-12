Todos los nuevos contagiados fueron hisopados, y se prevé una muy fuerte suba

La totalidad de los nuevos contagiados informados en el parte de ayer martes, fueron hisopados.

Es decir que son positivos por análisis concretos, y no determinados como tal por ser contacto estrecho de los hisopados.

Este dato suma mayor angustia a la situación que se vive en la ciudad, con una curva en franco ascenso, y teniendo en cuenta las fechas y las temperaturas, con la seguridad que este número se va a incrementar aun mas.

La información fue confirmada por la doctora Mariana Alberto, quien en diálogo con Radio Noticias insistió en la necesidad de asumir conductas personales para frenar la circulación del virus.

La doctora advirtió que desde la semana pasada los casos vienen en aumento y "vana seguir así un tiempo más".

"A esto hay que sumarle todos los contactos que pueden llegar a surgir de los hisopados, en los ámbitos laborales y familiares", agregó.

Vale recordar que el martes se informó 106 nuevos casos.

Analizó que "estamos en una fase donde hay muchas actividades y muchos casos, por lo cual hay que tomar responsabilidad y cuidarse".

En este sentido, sugirió que si hay reuniones que sean al aire libre, con barbijo, alcohol en gel".

Por otra parte, lamentó que muchos de los contagiados circulan como si no lo estuvieran.

"Todos los que tengan síntomas de algo, por mas que no lo consideren como Covid, no deben concurrir a lugares donde haya otras personas. El virus circula en la persona infectada. Si uno tiene una mínima molestia, por lo menos hasta que el síntoma desaparece o se haga un hisopado, no concurra a ningún lugar", continuó.