Martina Escudero: Estoy predispuesta a dar algo grande en este deporte”

Martina Escudero se quedó con la medalla dorada en 400 y 800 metros planos, en el marco del “100 Campeonato Nacional de Mayores Braian Toledo”

La atleta rionegrina, dialogó con En el Ángulo sobre la consagración en estas dos pruebas.

“Fue un orgullo para mí haberme consagrado bicampeona nacional, tanto en 800 que es mi prueba fuerte y en el 400 metros, que si bien no es una prueba a la que me aboco y entreno exactamente, pude tener un excelente resultado, así que estoy muy muy feliz”, expresó.

“El 400, no es un prueba que preparo, sino una prueba complementaria que me permite estar más fuerte en mi prueba; que son los 800 metros. No sabía bien como iba a ser el resultado, como iba a ser el campeonato. Dije, la corro para mejorar mi marca en eso y así mejorar la marca en la otra prueba, pero muy feliz de que se diera así y que pudiera estar en un buen nivel que me permitió tener el primer puesto”, agregó.

Luego, fue consultada sobre cómo fue su preparación en este año tan atípico.

“Me venía preparando mucho, entrenando dentro de casa, haciendo lo que pudiera dentro de casa y cuando me permitieron salir a entrenar al parque pude ir. También estoy muy agradecida con mi entrenador, que si bien fue un año de incertidumbre, el nos dio las fuerzas necesarias para no subirnos a ese tren de decir: bueno, este año hago lo que pudo. No hicimos lo que pudimos, sino que lo dimos todo y estoy muy orgullosa de cerrar el año así, de demostrar que a pesar de que no se dé lo que uno planifica a principio de año, hay que seguir y dar todo en las condiciones que estén o las competencias que se vayan desarrollando”, aseguró.

“Voy cerrando un 2020 que al principio parecía un caos total de una forma tan feliz y enérgica. Me acabo de recibir de Licenciada en Educación Física, me consagre bicampeona Nacional, es como se está dando todo para que el 2021 se venga con todo y yo pueda demostrar lo que tengo para dar dentro del atletismo, que para mi recién esto está empezando y tengo mucho para dar”, continuó.

“Por eso, también necesito que la gente sepa que estoy predispuesta a dar algo grande en este deporte y que empiecen a conocerme, que me empiecen a apoyar las grandes instituciones desde lo económico para poder seguir representando tanto a mi ciudad, mi provincia y a Argentina”, resaltó.

Finalmente, se refirió a lo que queda por delante y la posibilidad de estar en el Sudamericano.

“En este año culminaron todas las competencias, el año que viene, a principio de año, en marzo, se genera la gira sudamericana, ahí voy a tener que participar en todos los torneos que pueda, a los que pueda viajar y los que me de económicamente, para poder hacer una buena marca y clasificar al Sudamericano que se va a estar desarrollando en el Cenard, en Buenos Aires en el mes de mayo”, concluyó.