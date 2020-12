En víspera de Nochebuena, hay una nueva fallecida por covid y 280 casos activos en Viedma

Siguen siendo preocupantes los números del coronavirus en Viedma. En esta víspera de Nochebuena, se informó un nuevo parte médico donde hubo una fallecida de 93 años en la ciudad.

Además, se registraron 64 pacientes nuevos y 23 altas, por lo que los casos activos crecieron a 280.

A nivel provincia, falleció una cipoleña de 87 años, hubo 367 casos nuevos y 207 recuperados. Así, la cifra de activos trepó a 2.886.

Las ciudades más afectadas siguen siendo Bariloche, por lejos, con 1.061 casos activos, Viedma con 280 y San Antonio Oeste con 192. Le siguen General Roca con 184, El Bolsón 174, Los Menucos con 147, Cipolletti 124 y con críticos números Las Grutas con 94.

La estadística de fallecidos avanzó a 901, entre los cuales hubo 140 cipoleños, 112 barilochenses, 110 roquenses, 80 de Allen, 71 de Regina y 54 vecinos de Viedma.

Se recomienda en estas fiestas, respetar la distancia social en los encuentros, armar burbujas con los grupos convivientes, usar tapabocas la mayor cantidad de tiempo posible, no darse abrazos ni besos, no cantar, no compartir vajillas ni vasos y acortar las reuniones lo máximo posible.