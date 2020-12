Barrio Guido: sin agua en plena pandemia y con un pico de calor

Sergio Testore, presidente de la Junta Vecinal del Barrio Guido, se refirió a la problemática que están viviendo los vecinos desde hace algún tiempo.

“Hace varios días que viene, se corta y desde anoche que estamos sin agua en casi todo el barrio Guido. En la tarde hubo un poco de agua en los planta baja, pero en segundo y tercer piso no hay agua”, contó.

Testore, señaló que una de las principales causas es la gran cantidad de perdidas en la red principal.

“Aparentemente no alcanza a recuperarse el tanque, falta presión y por eso no llega a los terceros pisos. Hable con ARSA para que nos dé una mano con tres perdidas grandes que tenemos, que yo creo que eso es producto de esto, tenemos mucho quilombo de perdida. Si bien el municipio nos dio una mano con unos arreglos hace unas semanas, tenemos perdidas en la red principal, que no las arregla un plomero. Estamos súper complicados con el agua y creo que se va a venir peor”, explicó.

“Hay una gran perdida entre las escaleras 13, 14 y 12, ahí donde están los jueguitos está inundado. Después, tenemos otra en la 40, que está entre la 40, 37, 38, que vendría a ser atrás de la biblioteca. Tenemos otra en el sector de la escalera 27, en el sector hacia donde da la plaza”, detalló.

Por último, lamentó la falta de respuestas ante las presentaciones que se han realizado.

“Si bien se hizo una presentación, no tuvimos respuestas de nada. Nora (Cader), la defensora del municipio hizo una presentación, hizo todo un documento con filmaciones y todo, presentó en los lugares, pero no, nada”, concluyó.