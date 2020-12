Turismo isleño, una nueva propuesta del gobierno municipal

El intendente Pedro Pesatti, en su recorrida de obras con la gobernadora Arabela Carreras, se refirió al islote solicitado por la municipalidad de Viedma al Departamento Provincial de Aguas -DPA- y señaló que será incorporado al patrimonio de la ciudad y se le dará múltiples usos.

Turismo

En conversación con la prensa capitalina, el mandatario municipal sostuvo que el islote en cuestión está ubicado en la zona del puente Basilio Villarino y que la comuna “lo pidió al DPA para ser incorporado al patrimonio de la ciudad con el objetivo de darle usos múltiples”.

Según afirmó Pesatti, esta “será la primera isla que tendrá la ciudad de Viedma” y añadió que “es un buen punto de apoyo para también proyectarnos a eso objetivo mayor que es ver si podemos poner en valor las 40 hectáreas de la isla con distintos emprendimientos, donde tenemos que hacer coincidir el interés privado para conseguir inversiones que nos permitan aprovechar semejante atractivo en uno de los ríos más bellos que tiene la Argentina”.

Si bien no brindó mayores precisiones, afirmó que “tenemos varias ideas, pero todavía no podemos adelantar mucho. De todos modos no hay dudas que es un atractivo muy importante desde donde lo miremos”.

En el lugar en cuestión, la idea es “emplazar emprendimientos turísticos variados, pensar en un camping, en un restaurante, paradores y espacios para la realización de deportes náuticos. Son muchas las posibilidades que nos pude brindar esa isla”, afirmó Pesatti.

Con tal objetivo, “necesitamos que los privados inviertan. Tenemos una isla a menos de 80 metros de la orilla de Viedma. Ponerla en valor nos va a incorporar un nuevo atractivo que no todas las ciudades tienen”.

De todos modos remarcó que para llevar adelante la iniciativa también “es fundamental que podamos garantizar la sanidad del río, pero necesitamos del acompañamiento de la provincia para que el río Negro no se vea dañado por la actitud humana”.