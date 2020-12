Carreras: "El turismo siempre está en observación"

La gobernadora Arabela Carreras brindó una conferencia de prensa, en su recorrida por el Laboratorio Digital de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Viedma. Allí habló acerca de los proyectos en carpeta para la capital, los pagos de salarios y de aguinaldos, el turismo y la economía y el escenario actual de la pandemia.

La máxima autoridad provincial, expresó al respecto: "Seguimos con obras delegadas, hoy me presentaron una carpeta de proyectos vinculada a la salud del agua, a la salud del río, que es algo que nos preocupa. Pudimos recorrer la jaula que está en una etapa de prueba, para evitar que la basura llegue al río y poder seguir trabajando el DPA junto a la Municipalidad".

Además, mencionó la ampliación de la costanera como uno de los objetivos más inmediatos, que contribuirá en generar más espacios para la recreación y el distanciamiento social.

En torno a las negociaciones paritarias, expuso: "En un año donde hemos dejado de recaudar tres masas salariales, los viedmenses en esto seguro que tienen memoria de los años en donde no se han podido pagar los salarios o los aguinaldos, nosotros en este año tan difícil no sólo hemos logrado pagar los salarios y los aguinaldos en tiempo y forma sino que otorgamos aumentos que triplican los aumentos otorgados al mismo tiempo a nivel nacional".

Añadió como otro punto destacable que pudieron acompañar a los municipios y al sector privado para poder mantener la sustentabilidad y que así también puedan pagar sus obligaciones.

"Nosotros pensamos que no puede irle bien a la provincia, cuando le va mal a los municipios, por eso coparticipamos todos los aportes que recibimos de Nación, los créditos muy convenientes a los que la Provincia puede acceder y fuimos acompañando con obras para mantener un cierto nivel de empleo" explicó la mandataria provincial.

Turismo con aumento de covid

En relación a las medidas a ejecutar en aquellos municipios que abrieron el turismo y tienen incremento de casos de coronavirus, Carreras dijo: "El turismo siempre está en observación, como todas las actividades. Hay actividades que son más sencillas de controlar, ayer tuve una reunión en el Alto Valle con los productores muy preocupados con el escenario de llegada de los trabajadores migrantes que vienen a la recolección de frutas y allí estuvimos ajustando los protocolos. El turismo es lo mismo, a medida que va evolucionando la situación de la pandemia, va también corrigiéndose los protocolos y aumentando las libertades o las restricciones".

La gobernadora precisó por otro lado: "También entendemos que la actividad económica no puede detenerse porque la pobreza sigue en crecimiento y es algo que está en las prioridades de todos los gobiernos. Aquí tenemos que mantener cierto nivel de actividad económica, en este momento estamos en un impasse donde se ha observado una baja en la cantidad de casos, hoy está bastante estable más allá de que hay localidades que suben y otras que bajan".

Aclaró que desde el gobierno no están relajados y "es importante saber que esto no ha pasado, es importante entender que las reuniones sociales son una de nuestras mayores preocupaciones porque allí no hay protocolos, donde hay protocolos claramente funcionan y los ámbitos de trabajo tienen baja incidencia en los contagios".

Consultada sobre las fechas para vacunaciones en Viedma, aseguró que ya hay planificaciones para los primeros días de enero, pero dependerá del inicio de las acciones impartidas desde Nación.

Números en Río Negro

Por otro lado, sobre la proyección de la economía en la Provincia para el primer semestre de 2021, Carreras manifestó: "Tenemos expectativas en virtud de que ya se está observando una leve alza en las recaudaciones, lo que ocurre es que los valores siguen muy por debajo de lo que se recaudó en el mismo mes el año pasado; es decir, si a eso le sumamos la inflación evidentemente estamos muy abajo".

"Tenemos expectativas, todo dependerá también de la capacidad que tengamos de reactivar la economía en el contexto de la pandemia. Hemos sido muy cautos en la administración de los recursos, lo seguiremos siendo, hemos podido diseñar el pago de la deuda en dólares, lo cual produce un fuerte alivio a la Provincia pero evidentemente como en la salud la economía no es un ámbito que nos pueda permitir relajarnos" detalló.