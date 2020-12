Hay acuerdo: Doñate recibió a Matzen y crecen los rumores

En los últimos días, Martín Doñate sorprendió a varios al recibir a la radical Lorena Matzen, que forma parte del bloque macrista.

Si bien estuvo acompañada por el intendente de Ingeniero Huergo -y además presidente del Foro de Intendentes radicales-, Miguel Martínez, durante la reunión se habló de gestiones y de las elecciones 2021 que tienen a Matzen en un lugar incómodo.

En realidad, parecería ni siquiera tener un lugar en la lista que arma Juntos por el Cambio, que posiblemente encabece el ex intendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello o un hombre fuerte de Bariloche.

Al parecer, el ex jefe comunal le sacó varios cuerpos de ventaja a Matzen, que en las pasadas elecciones provinciales no llegó a reunir el 6% de los votos. “Como diputada nacional ha hecho un trabajo excelente, pero claramente no tiene trayectoria. No estaba habilitada para competir en estas elecciones”, dijo Tortoriello.

De todas maneras, Matzen sigue trabajando para encabezar y no para acompañar. Repite constantemente: "Weretilneck es Cristina", así como el año pasado Martín Soria decía sin parar: “Weretilneck es Macri”, y no le dio mucho resultado.

Lo cierto es que mientras otros referentes "nacionalizan" la discusión, la legisladora confronta en tierras rionegrinas. Es su estrategia, criticar a todos los dirigentes de JSRN.

“Al margen de nuestras diferencias políticas, quiero destacar el trabajo conjunto que estamos realizando para poder llevar respuestas a los vecinos rionegrinos”, publicó Matzen en sus redes sociales tras el encuentro con Doñate.

Esta semana, continuaron los posteos y declaraciones conjuntas de los dos referentes del FDT y del Radicalismo. Parece haber acuerdo.