Veterano de Malvinas repudió la foto del hijo de Odarda

En las últimas horas se generó un repudio generalizado contra Ernesto Montecino Odarda, hijo de la titular de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda, por haberse subido al camión semioruga del Memorial de Malvinas.

Jorge Torres, excombatiente e Integrante de la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra y del Observatorio Malvinas, dijo en Radio Noticias: "Yo vengo pregonando que sembrar conciencia es lo más difícil porque no rinde sus frutos. En mi condición de veterano de guerra mi única política es la política de Malvinas y llevo adelante la causa nacional de todos los argentinos. Yo más allá de la persona que haya subido, en la condición que sea, repudio enérgicamente el hecho".

Además, expuso: "En lo personal he tomado la decisión de no ir más los fines de semana, porque es una lucha permanente y deteriora mi salud. Yo entiendo que hay personas que pueden opinar de distinta manera, yo sé que hay gente que considera a los elementos representativos de la gesta como pertrechos de guerra y elementos oxidados, pero el verdadero sentido que tiene el Memorial de Malvinas es de homenaje permanente, memoria de una guerra que nos sucedió hace 38 años para que no nos vuelva a suceder".

"El Memorial es un espacio para reflexionar como argentinos, para que no nos vuelva a suceder lo que pasó" reflexionó.

En otro orden, Torres expresó que firmaron un convenio con el vicegobernador Alejandro Palmieri y el intendente Pedro Pesatti para que se hagan obras para poner en valor al espacio.

Entre ellos, se pintarán las islas en el muro para que se puedan apreciar con todo su esplendor al venir de La Lobería y se compraron juegos para los chicos.

Torres adelantó que el proyecto del Memorial es mucho más ambicioso de lo que está actualmente y paso a paso se seguirán con tareas para su mejoramiento.

Proyecto de repudio

Retomando la foto de Montecino Odarda, el legislador de Juntos por el Cambio Juan Martín escribió en sus redes sociales: "Inconcebible actitud de un dirigente del Frente de Todos" y presentó un proyecto para repudiar el hecho ante la Legislatura rionegrina.

"Los argentinos bien nacidos respetamos y honramos a nuestros héroes" indicó.