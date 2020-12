Guido Kaczka lo confirmó: será papá por cuarta vez

Termina el 2020 con una seguidilla de embarazos en el mundo del espectáculo. A los ya anunciados de Noelia Marzol y Juana Repetto, se suman Guido Kaczka y su esposa Soledad Rodríguez.

"Escúchenme una cosa, voy a tener a mi cuatro hijo. Está Sole embarazada", dijo el conductor de Bienvenidos a bordo con la voz entrecortada por la alegría en No está todo dicho, su programa de La 100. "Me enteré hace un tiempo ya, está de tres meses. Fin de mayo o junio", explicó ante la sorpresa de sus compañeros, que no se esperaban la noticia.

Junto a Soledad, con la que se casó hace dos años, el conductor ya tiene a Benjamín de cinco años; y a Helena, de tres. Romeo Kaczka (12), por su parte, es el mayor de la familia, y es fruto de la relación que el actor mantuvo con Florencia Bertotti.

En el aire de la radio todos quedaron sin palabras, menos Marcela Tauro que desde hacía varios días presentía la noticia: "Le dije: 'Cuidate en esta pandemia porque sos muy fértil'", contó la panelista, anécdota que Kaczka reafirmó: "La Tauro me mira y me dice 'vos estás embarazado'. ¿Qué tiene, un Evatest interno? ¿Cuándo sale el 'Marcelatest' al mercado?".