El Senado aprobó la designación de 30 de nuevos magistrados

El Senado de la Nación aprobó este jueves, por 65 votos a favor y uno en contra, la validez de treinta pliegos de jueces, fiscales y defensores que pasarán a integrar el Poder Judicial de la Nación, a pesar de que la oposición objetó al candidato a la Cámara Nacional Electoral, Raúl Bejas, y a un defensor de un tribunal federal de Tucumán por falta de imparcialidad y discriminación en detrimento de dos mujeres.

Tanto Bejas como Galetta recibieron 34 impugnaciones de asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de partidos de la oposición después de que el Poder Ejecutivo eligiera sus pliegos en lugar del de dos mujeres, las doctoras Alejandra Lázzaro y Vanessa Lucero, que habían resultado primeras en orden de mérito en los concursos para ascensos.



En nombre del oficialismo, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti rechazaron los cuestionamientos, dijeron que si hay gobiernos "pioneros" en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres fueron los peronistas y acusaron a la oposición de "no aceptar las reglas de juego democráticas" y de no reconocer que "perdieron las elecciones y no son mayoría".



El jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, explicó en su discurso que no objetaba al juez por su pasado político ya que "todo hombre y toda mujer debe tener su impronta hacia pensamiento ideológico" sino por "la poca claridad en su accionar en determinadas causas que lo ubican en una zona gris".

En la votación, los senadores de la oposición acompañaron el resto de los 27 pliegos elevados por el gobierno de Alberto Fernández, con excepción de los de Bejas, Galetta y del juez federal de primera instancia de Río Gallegos, Claudio Vázquez.