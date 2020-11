Luego de la protesta, los trabajadores marítimos son recibidos por Stopiello

Luego de una semana de protesta en reclamo de recomposición salarial y luego de lograr un acuerdo con las patronales, que finalmente no fue firmado, los trabajadores pesqueros agremiados en el SOMU –Sindicato de Obreros Marítimos Unidos- se reúnen este lunes con autoridades de la Secretaria de Estado de Trabajo de la provincia de Río Negro.

El encuentro se llevará a cabo en horas del mediodía con la presencia del intendente Adrián Casadei, el secretario de Trabajo Jorge Stopiello y representantes de las patronales.

Al ser consultado por el conflicto, el delegado del SOMU, Patricio Calfuquir, informó que hace un par de semana “habíamos alcanzando un acuerdo que lo firmó una parte de las patronales” y que consistía en “un incremento salarial del 54 por ciento y 60 mil pesos en cuatro cuotas”.

No obstante, “la otra parte empresarial, que ahora se quiere adjudicar una representación que no tiene y que después de 10 meses se acordó que hay más empresas y las invita a participar, no lo firmó”.

Falta de respeto

Ante este panorama en la semana pasada “con la presencia del Intendente de SAO –Adrián Casadei- se llegó a un acuerdo, pero patearon el tablero y no lo firmaron, lo cual nos parece una falta de respeto total a los trabajadores, pero también para el Intendente que medió para llegar a una solución. No mantener la palabra nos parece una falta de respeto total, la verdad que nos desilusionaron porque en realidad ahora no sabemos con quién estamos negociando”.

Consultado por el acuerdo alcanzado, Calfuquir explicó que “era un 54 por ciento, que se pagaba un 20 por ciento al 1 de octubre y el 34 por ciento restante al 1 noviembre para cobrar en diciembre, más un bono de 40 mil pesos en dos veces, pero ahora lo desconocen”.

Frente a esta situación, “hemos solicitado a todos los organismos provinciales que tomen intervención porque ahora aparecieron empresas que no sabemos si están registradas, si tienen permiso, si tienen embarcaciones o son plantas operativas. La verdad que no sabemos quiénes son los que han firmado, por eso pedimos la mediación de la Secretaría de Trabajo”.

Entonces, “el lunes 30 de noviembre vamos a una reunión que se realizará en la Secretaría de Trabajo. También va el Intendente de SAO, la Delegada de Trabajo y la parte empresarial, creo que ahí tendrán que poner blanco sobre negro porque no sabemos con quién negociamos. La pesca es parte de la cadena económica de la provincia de Río Negro y eso lo saben las autoridades provinciales. Es necesaria una solución al conflicto”, finalizó Calfuquir.