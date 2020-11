Un sector del radicalismo le pide a Pesatti reabrir la actividad cultural

La Agrupación Violeta de la Unión Cívica Radical analizó la actual situación de pandemia y consideró necesario y urgente plantear el retorno de muchas de las actividades culturales pensadas para la integración de niños, niñas y adolescentes, de todos los barrios de la ciudad.

Aseguran que desde que se inició la pandemia en marzo pasado, la ciudad de Viedma se acogió a las disposiciones provinciales y nacionales, con una reapertura paulatina de las principales actividades económicas.

Sin embargo -pantean- "esa reapertura no abarca a una importante franja de la sociedad, que sufre las consecuencias: cientos de niños, niñas y jóvenes, se ven privados de asistir a las actividades educativas, culturales y deportivas gratuitas, que organiza la Municipalidad a través del sistema de talleres, talleres que permanecen inactivos como consecuencia de la pandemia".

"Una contracara muestra que, con el cumplimiento de exigentes protocolos, otro sector de la sociedad que puede costear gastos, asiste sin mayores dramas a centros particulares para la realización de actividades, principalmente las deportivas", expresa un comunicado, y se preguntan: "¿Qué hacemos con aquellas familias que no tienen esa posibilidad?".

La agrupación, encabezada por la ex concejal Genoveva Molinari y el ex pre candidato a intendente José Luis García Pinasco, agregan que "una característica de la ciudad que alienta a una rápida respuesta positiva a esta situación es la cantidad de playones deportivos al aire libre, centros culturales alternativos y sedes vecinales con amplios salones de usos múltiples, distribuidos en todos los barrios, que permanecen inertes. Además, decenas de profesores y profesoras de Deportes y de Cultura esperan una respuesta del Gobierno municipal para retomar las actividades presenciales, con protocolo. Manifestaron en reiteradas oportunidades malestar por la realización de tareas que no están relacionadas con su arte, y si con las acciones preventivas en el marco de la pandemia".

"Sin lugar a dudas, no podemos eludir la delicada actualidad, y por ello exigir a las autoridades de gobierno, y a nosotros mismos, los mayores cuidados y el cumplimiento irrestricto de las disposiciones emanadas de la autoridad sanitaria. Pero también es necesario poner el foco en las demandas de este sector de la población, que pocas alternativas tiene para hacer frente a un drama que se profundiza más allá de la salud", continúan.

Remarcan que "atender esa demanda, exige habilitar un procedimiento para que la asistencia o concurrencia a los talleres no supere la cantidad de personas necesarias y limitando la ocupación de los espacios cerrados, como las aulas".

Y finalizan: "Pero por sobre todas las acciones, obliga a repensar el uso de los espacios al aire libre, con la instalación de burbujas de actividades, no solo en la Costanera y El Cóndor, sino también en los barrios. No es posible pensar en la integración de los niños, niñas y jóvenes, alentando pocos espacios y de lejano acceso".