El Gobierno se sienta a negociar con el personal sanitario

Luego de la frustrada reunión en Cipolletti que agitó las aguas, los trabajadores autoconvocados de salud se sentarán a negociar sus exigencias con el Gobierno de Río Negro. Será un día clave y comenzará con una marcha de los retirados y pensionados de la Policía, que también tienen sus exigencias.

Muchísima expectativa generó la reunión de la denominada Mesa de Análisis, que se concretará hoy en Viedma para abordar la situación de los trabajadores de la Salud. El conclave será a las 16 en la sede de la Secretaría de Trabajo y participarán también los gremios ATE y UPCN.

Los autoconvocados no aceptan y reprochan el aumento acordado por el sindicato en el Consejo de la Función Pública. Insisten en negociar por fuera y se despegan de los gremios.

En tanto, ATE aprovechará la reunión para llevar la demanda de los trabajadores esenciales.

Marcha de retirados policiales

Será una mañana movida en la capital rionegrina. A las 10 marcharán los retirados y pensionados de la Policía, exigiendo el pago del subsidio de 5.000 pesos y la carga de la movilidad con los haberes del mes de enero 2021 con retroactividad a septiembre de 2020.

Irán a Casa de Gobierno y a la sede de ANSES. “Ya no damos más tiempo de espera e incertidumbres, hemos tenido paciencia y tolerancia y sentimos que no somos correspondidos de la misma manera. Seguimos firmes en la lucha por nuestra reivindicación. De no movilizarnos corremos el riesgo que pase toda la carga para los sueldos de Febrero, de acá a 90 días, eso ya es inaceptable, tanto como la espera de 6 meses para cobrar aumentos”, explicaron.

Por este tema, la Gobernadora viajará el jueves a Buenos Aires para reunirse con la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta.