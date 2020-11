Todos los movimientos del mercado NBA 2020-21

Primera noche de agencia libre en la NBA y muchísimos movimientos, estrenados con el salto de Facundo Campazzo a la NBA para jugar en Denver Nuggets y con sorpresas como el acuerdo de Dwight Howard con los Sixers o el de Montrezl Harrell, el Mejor Sexto Hombre de la pasada temporada, con los Lakers. Estos fueron todos los movimientos de agentes libres de la noche del viernes, acuerdos cerrados pero todavía no rubricados, algo que no se puede hacer hasta la noche del domingo ya que hay un tramo de moratoria obligada. Los años y las cifras económicas pueden, por lo tanto, variar en algunos casos y no en todos se han dado a conocer con certeza. Esto es lo que se sabe:

Agentes libres

- Facundo Campazzo deja el Real Madrid y firmará por dos temporadas garantizadas con Denver Nuggets.

- Meyers Leonard seguirá en Miami Heat después de firmar un nuevo contrato por dos temporadas.

- Goran Dragic también continuará en el campeón del Este, Miami Heat: 37,4 millones por dos temporadas, la segunda con una team option para los Heat.

- Wesley Matthews refuerza al campeón: el veterano escolta jugará en los Lakers por un año y 3,6 millones.

- El interior Drew Eubansk seguría en San Antonio Spurs con un nuevo contrato de tres años.

- Mason Plumlee se va de los Nuggets a los Pistons con un contrato de 25 millones por tres temporadas.

-Dwyane Bacon, que no fue renovado por los Hornets, se ha comprometido por dos temporadas con Orlando Magic.

-El pívot Jahlil Okafor ha firmado por dos años con Detroit Pistons.

-Patrick Patterson continuará en los Cippers, con los que ha firmado un nuevo contrato de una temporada.

-Como ya estaba cantado, el veteranísimo Udonis Haslem seguirá en Miami Heat, su franquicia desde 2003.

-Jordan Clarkson no se mueve de Utah Jazz. Tienen la culpa 52 millones de dólares por cuatro temporadas.

- Derrick Favors regresa a Utah Jazz después de una temporada en los Pelicans. Firma por tres años y casi 30 millones.

- El alero Josh Jackson se ha comprometido con Detroit Pistons.

- Gran contrato para Danilo Gallinari: el alero italiano ha firmado con Atlanta Hawks por tres años y 61,5 millones.

- Dwight Howard amagó con seguir en los Lakers pero se marcha a Philadelphia 76ers con un contrato mínimo (2,6 millones) para la próxima temporada.

- Malik Beasley sigue en Minnesota Timberwolves tras llegar a un acuerdo por cuatro años y 60 millones de dólares.

- Roodney Hood, tras su grave lesión en el tendón de Aquiles, vuelve a firmar con Portland Trail Blazers: dos años, 21 millones.

- El base Trey Burke seguirá en los Mavericks con un contrato de tres temporadas.

- Alec Burks ha sido el primer fichaje de New York Knicks: una temporada, 6 millones de dólares.

- Davis Bertans, como se esperaba, seguirá en Washington Wizards a cambio de 80 millones durante cinco temporadas. Gran contrato para el letón.

- Montrezl Harrell, el Mejor Sexto Hombre de la pasada temporada, deja a los Clippres y se va a los vecinos Lakers por dos años unos 19 millones de dólares.

- Los Nets se aseguran a su tirador: Joe Harris seguirá en la franquicia neoyorquina: firmará por cuatro temporadas y 75 millones.

- El alero Jerami Grant, que jugó a gran nivel en los Nuggets, ha firmado súper contrato con Detroit Pistons: tres años, 60 millones.

- Garrett Temple, a cuyos derechos renunciaron los Nets, es nuevo jugador de Chicago Bulls por un año y 5 millones.

- Christian Wood, uno de los agentes libres con más cartel, se va de Detroit a Houston Rockets. tres años, 41 millones.

- Derrick Jones, sobresaliente la pasada temporada en Miami Heat, firmará por dos años y unos 19 millones con Portland Trail Blazers.

- Robin Lopez, que no sigue en Milwaukee Bucks, se va a Washington Wizards por una temporada y unos 8 millones.

- Marcus Morris es otro de los jugadores que ha firmado un contrato más alto de lo esperado: 64 millones por cuatro años para continuar en los Clippers.

- Los Bucks sí consiguen retener a Pat Connaughton, que renueva por dos años y 8,3 millones.

- El que también seguirá en su equipo es Justin Holiday. Los Pacers mantienen a una de las piezas más interesantes de esta agencia libre por 3 años y 18,1 millones.

- Jacob Poetll firma un sustancioso contrato con el mismo equipo en el que estaba hasta ahora, los San Antonio Spurs: cerca de 27 millones por tres años.

- Los Nuggets refuerzan su plantilla con el ala-pívot JaMychal Green, que firma por dos temporadas y 15 millones.

- Moe Harkless encuentra nueva casa: Miami. El alero, que la pasada campaña jugó tanto en los Clippers como en los Knicks, reforzará a los Miami Heat. Firma por una temporada y 3,6 millones de dólares.

- Kriss Dunn llega a un acuerdo con Atlanta Hawks, por dos años (segunda opcional) por 10 millones de dólares.

- De'Anthony Melton ha firmado por cuatro años y 35 millones de dólares con Memphis Grizzlies.

- Orlando Magic renueva al base Michael Carter Williams.

- Bobby Portis, el año pasado en New York Knicks, ha lllegado a un acuerdo con Milwaukee Bucks.

- Raulzinho Neto continuará en la NBA: la próxima temporada jugará en Washington Wizards.

- Toronto Raptors se queda con Fred VanVleet. El base firma una renovación por cuatro temporadas y 85 millones de dólares con la franquicia de Canadá.

- Milwaukee Bucks tiene nuevo base: DJ Augustin, que deja Orlando Magic para firmar por tres temporadas y 21 millones de dólares.

-¡Bombazo! Gordon Hayward ficha por Charlotte Horntes. ¿La cantidad? 120 millones repartidos en cuatro temporadas.

- Avery Bradley jugará las dos próximas temporadas en Miami Heat. Firma por 11,6 millones de dólares tras su paso por Los Angeles Lakers el pasado curso.

- Movimientos en Phoenix: llega Jae Crowder. El alero estará las próximas tres temporadas por 30 millones de dólares.

- John Konchar firma por cuatro temporadas y 9 millones de dólares con Memphis Grizzlies.

- Gary Clark ha llegado a un acuerdo por dos años y 4,1 millones de dólares con Orlando Magic.

- Los Brooklyn Nets se hacen con los servicios de Jeff Green.

- Pat Connaughton renueva con Milwaukee Bucks. ¿El acuerdo? 3 temporadas y 16 millones de dólares.

- Jaylen Adams ha firmado un contrato two-ways con Milwaukee Bucks.

- Nueva experiencia para Rajon Rondo: el base cambia al campeón, Lakers, por Atlanta Hawks y 15 millones repartidos en dos temporadas.

- Carmelo Anthony continuará una temporada más en la NBA con Portland Trail Blazers.

- Elfryd Payton ha llegado a un acuerdo con New York Knicks por un año y 5 millones de dólares.

- Paul Millsap segirá un año más en los Nuggets, a pesar de haber recibido interés por parte de media liga. Firma por 10 millones.

- Kentavious Kaldwell-Pope es otro que repetirá equipo. Los Lakers le agradecen su gran rendimiento en los playoffs que les llevaron al anillo con un contrato de 3 años y 40 millones.

- Los Celtics se hacen con los servicios de Tristan Thompson, que jugará por primera vez en su carrera fuera de Cleveland. Firma por dos años y 19 millones.

-Cogen carrerilla los Celtics, que también se llevan a Jeff Teague.

- Brad Wanamaker jugará en los Warriors el próximo año por 2,25 millones.

- Nerlens Noel también firma por un año, en este caso con los Knicks, que le pagarán 5 millones.

- Jevon Carter continuará en los Suns durante tres temporadas por 11,5 millones.

- En uno de los fichajes más importantes de esta agencia libre, Serge Ibaka se marcha a los Clippers. Firma dos año y 19 millones.

- JaKarr Sampson ha renovado con Indiana Pacers. El ala-pívot ha firmado un contrato garantizado por una temporada, según informó su agente, Aaron Turner.

- Harry Giles llega a un acuerdo de un año con Portland Trail Blazers.

- Donovan Mitchell firma el máximo con los Jazz, hasta ahora su única franquicia en la NBA. Serán 195 millones de dólares en cinco temporadas.

- A Milwaukee también llega Torrey Craig, que el curso pasado jugó para los Nuggets.

- Kent Bazemore firma por los Warriors por un año.

- Willie Cauley-Stein ficha por los Mavericks de Luka Doncic. El pívot ha llegado a un acuerdo con la franquicia texana de dos años a razón de 8,2 millones de dólares.

- Willy Hernangómez ficha por los Pelicans. Será un año por el mínimo (2,5 millones de dólares).

- Juancho Hernangómez vuelve a firmar por los Timerwolves. El internacional español se asegura tres años, en los que cobrará 21 millones de dólares.

- Austin Rivers ficha por los Knicks. Su último equipo fueron los Rockets. Permanecerá un año en la Gran Manzana.

- Ahora sí, Marc Gasol a firmado con los Lakers. El español se marcha al actual campeón después de una larga negociación y firma por dos años.

- Los Raptors se mueven ante las salidas de Marc e Ibaka. Firman a otro de los nombres importantes de la agencia libre en el puesto de pívot: Aron Baynes. Son dos años y 14,3 millones.

- Y otro pívot para los Raptors, en este caso uno que ya estaba. Chris Boucher firma 13,5 millones para las dos próximas temporadas.

- Markieff Morris vuelve a firmar por los Lakers.

- Damyean Dotson firma por dos años y cuatro millones de dólares con los Cavaliers.

- Solomon Hill, a los Hawks. El acuerdo es de un año.

- Dario Saric refuerza a unos Suns que están haciendo un mercado encomiable. Llega a un acuerdo por tres años a razón de 27 millones de dólares.

Traspasos

- En un traspaso a tres bandas, los Thunder se llevan a Trevor Ariza y Justin Jackson, los Pistons a Delon Wright y los Mavericks a James Johnson.

- Último gran nombre de la noche en moverse: Steven Adams se va a los Pelicans dentro de un traspaso en el que están involucrados varios equipos.

- Dennis Schröder jugará en los Lakers. El alemán ha sido traspasado de los Thunder a los Lakers a cambio de una primera ronda y los servicios de Danny Green. Viene de promediar 18,9 puntos de suplente y aterriza para sustituir a un Green venido a menos y a reforzar el ataque y el juego exterior ofensivo de los angelinos, una de las zonas más necesitadas del equipo de Frank Vogel. Amplía la noticia aquí.

- Paul a los Suns, Ricky de OKC a Minnesota. Los Suns cerraron un traspaso con los Thunder para conseguir a Chris Paul. En la operación, Phoenix envía a Oklamoha City un paquete compuesto por Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr., Ty Jerome, Jalen Lecque y la primera ronda del draft de 2022. A cambio, los Thunder también incorporan a Abdel Nader al trade.

- El destino de Ricky Rubio no paró en OKC. En la noche del draft fue traspasado a Minnesota Timberwolves, su primer equipo en la NBA. Los Wolves se hicieron con el español y los picks 25 y 28 a cambio del pick 17.

- Bruce Brown a los Nets y Dzanan Musa a Detroit. Los Pistons envían a Bruce Brown a Brooklyn Nets a cambio del joven bosnio Dzanan Musa y una segunda ronda del draft 2021. De esta forma, en la Gran Manzana consiguen a un buen defensor exterior y Detroit se hace con un joven talento de 21 años que tendrá una nueva oportunidad para continuar su crecimiento en la Liga, después de jugar solo 49 partidos en 2 temporadas en Brooklyn, una ciudad que en estos momentos espera con expectación a James Harden.

- Jrue Holiday, a los Bucks de Giannis. Jrue Holiday llega desde New Orleans Pelicans a cambio de Eric Bledose, George Hill, tres primeras rondas de draft y el derecho a intercambiar otras dos primeras. El gran movimiento que buscaban los de Wisconsin para tratar de retener en el largo plazo a Giannis Antetokounmpo.

- Los Rockets se deshacen de Covington. Ejemplo claro de que en Houston van mal las cosas. Si fueran a por el anillo, Covington sería el jugador más importante de la plantilla tras Harden y Westbrook, pero los deseos de La Barba de alejarse de los texanos está provocando movimientos. Robert Covington jugará en Portland Trail Blazers, con Lillard, McCollum y compañía. A cambio, los de Oregón envían a Houston a Trevor Ariza, el pick 16 de este draft y una futura primera ronda.

- Al Horford, solo un año en Philadelphia 76ers. Daryl Morey ha roto el experimento fallido Al Horford-Joel Embiid nada más llegar a Philadelphia. Horford ha sido traspasado a Oklahoma City Thunder junto a una primera ronda de draft (de 2025), una segunda de 2020 y los derechos NBA de Vasilije Micic. Los Sixers se hacen con Terrance Ferguson y Danny Green, el veterano escolta que había sido traspasado por los Lakers en la operación de Dennis Schröder.

- Seth Curry también jugará en Philadelphia. Después de una gran temporada en Dallas Mavericks, Seth Curry también se va a unos Sixers que fichan tiradores para rodear a Ben Simmons y Joel Embiid. A cambio, los Mavericks reciben a Josh Richardspon y el número 36 del draft (Tyler Bey).

- Kennard a Clippers y Shamet a Nets. Otro movimiento de tiradores en una operación a tres bandas: Los Angeles Clippers envían a Landry Shamet a Brooklyn Nets junto al número 19 del draft, que se fue a Detroit Pistons (fue elegido Saddiq Bey). Los Clippers reciben en la operación a Luke Kennard y lo Pistons, además del pick 19, a Rodney McGruder.

- Dewayne Dedmon, a los Pistons. Detroit se mueve. Adquieren a Dewayne Dedmon desde Atlanta Hawks. La franquicia de Georgia recibe en el traspaso a Tony Snell y Khry Thomas.

- Kelly Oubre jugará en los Warriors. Los Warriors, que vuelven a perder a Klay Thompson por lesión, se refuerzan con el alero Kelly Oubre Jr, que había sido enviado a Oklahoma City Thunder en el traspaso de Chris Paul. Los Thunder reciben a cambio una primera ronda protegida de 2021. Si el pick está entre el 21 y el 30, se mantiene. Si es de los 20 primeros, pasa a convertirse en dos segundas rondas.

- Ed Davis se va de los Jazz a los Knicks. Operación de los Jazz para liberar espacio: el pívot Ed Davis, traspasado a los Knicks junto a dos segundas rondas de draft.

- Poirier tiene un nuevo destino en la NBA. El pívot francés que jugó en el Baskonia ha sido traspasado de Boston Celtics a OKC Thunder junto con una suma de dinero a cambio de una segunda ronda condicionada de draft.

- Kanter regresa los Trail Blazers. Operación a tres bandas: Enes Kanter vuelve a Portland Trail Blazers desde Boston Celtics. Los Grizzlies se llevan a Mario Hezonja y el pick 30 del pasado draft (Desmond Bane) y los Celtics se hacen con una ronda futura de los Grizzlies. Los Celtics crean además una trade exception de 4,75 millones de dólares.

- Los Sixers mandan a Zhaire Smith a los Pistons a cambio de Tony Bradley.

- Los Minnesota Timberwolves consiguen una pieza muy interesante para su juego interior: Ed Davis. En el traspaso con los New York Knicks dan a cambio a Omari Spellman, Jacob Evans y una segunda ronda.

- Los Lakers mandan a JaVale McGee, además de una segunda ronda, a los Cleveland Cavaliers en una operación pensada para dejar el espacio salarial suficiente para firmar a Marc Gasol. Los Cavs les dan a cambio a Jordan Bell y Alfonzo McKinnie, aunque ninguno de los dos contratos están garantizados y los Lakers podrían cortalos si les hiciese falta.