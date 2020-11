Arte sin fronteras: un circuito de arte de mano en mano nacido en Viedma

Con esta nota damos inicio a un ciclo para conocer distintas propuestas que en el entorno digital fomentan el arte en la Comarca Viedma - Patagones, teniendo como punto de encuentro el proyecto final de varias especialidades de la Escuela de Arte Alcides Biagetti ( Patagones).

Arte sin Fronteras

De esta manera Lucila Santoro ( Lulu San) le dio nombre y forma a un proyecto ambicioso que busca unir a las personas a pesar de la distancia, ella está por rendir el proyecto final de la carrera del Profesorado en Artes Visuales con orientación en Grabado y Arte Impreso y decidió desarrollar una propuesta que define “de carácter exploratorio, consta de 10 obras abiertas, es decir, que su finalidad es ser experimentada por los espectadores, quienes le darán sentido a la obra. En tiempos de pandemia se hace muy difícil poder ir a ver una muestra de arte de forma presencial así que se me ocurrió trabajar con el concepto de Arte Correo, hacer circular las obras por diferentes casas, y esas mismas personas van pasando las obras a otras, y así se generó especie de circuito de arte”.

- ¿Qué te motivó a trabajar ese tema?

-A veces el arte se vuelve muy estilista, no todos accedemos a ver un museo y si tal vez vamos si no estamos empapados del ámbito artístico a veces se hace difícil la interacción con la obra. Lo que me motivó es tratar de generar un vínculo más horizontal con el espectador, hacerlo parte del proceso creativo como para que el arte pierda su sacralidad.

Una virtualidad que acerca

Durante el 2020 las redes sociales junto a los dispositivos móviles se convirtieron en protagonistas de nuestras vidas, el acceso a distintas propuestas están atravesadas por el dispositivo por lo que estos nuevos medios cobran peso en las propuestas de artistas independientes “creo que ayudan a llegar a otros espectadores que tal vez no se llegan en las instituciones artísticas más tradicionales, también se puede romper las fronteras físicas en la que puede verse una obra, y además es más sencilla las interacción con el espectador, se anima más a participar”, afirma Santoro.

Para Lulu San la propuesta de trabajo final es un reto que excede al aula en sí misma y en tiempos de pandemia “me parece hermoso poder difundirlos y compartir con la sociedad, dado que gracias a ello podemos estudiar de forma gratuita”

Podés seguir sus proyecto y participar de “Arte sin Fronteras” en su cuenta de Instagram @lulu_san_art

Fotos: Gentileza Lulu Santoro