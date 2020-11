Amplio repudio ante un comentario machista en el programa Liberman en Línea

Es un debate que atrasa 20, 50 o 100 años pero se dio en pleno 2020 en el programa Liberman En Línea por FM Late 93.1 cuando el conductor junto a sus compañeros Daniel Avellaneda, Luis Gasulla y Magalí Lecumberri discutieron sobre la inclusión de la mujer en programas deportivos y dejaron varias frases polémicas y discriminatorias.

"Un programa de fútbol en radio con una mujer no tiene sentido. Esto es lo que pienso yo. Creo que no tiene nada que ver con un programa deportivo. No tendría ninguna mujer en un programa de fútbol. Si yo pudiera elegir no trabajaría en un programa de fútbol con una mujer", lanzó Avellaneda.

Pero Gasulla no se quedó atrás: "Me da la sensación que están ahí por ser mujeres, por ser bellas y por tener algún contacto porque al momento de escuchar sus argumentos pongo al basurero de acá a la vuelta y tiene mejores argumentos para explicar el fútbol. Si hablamos de hombres también te puedo dar ejemplos que decís 'este es un chanta, está diciendo cualquier cosa'".

Antes estos dichos opositores a la inclusión de las mujeres, varios trabajadores de prensa del país repudiaron el diálogo que se dio en el espacio radial del ciclo liderado por Liberman.



El comunicado

Argentina 13 de noviembre de 2020

A quien corresponda:

Los abajo firmantes, trabajadores de la comunicación, periodistas y público de los medios de comuniciación del país repudiamos el diálogo que se dio en vivo el jueves 12 de este mes, entre Daniel Avellaneda y Luis Gasulla en el programa de Martín Liberman, "Liberman En Línea", porque se desacreditó el rol de la mujer en las discusiones sobre fútbol, como en tantos otros ámbitos. Es un momento donde el movimiento de mujeres y quienes defienden sus derechos y el de las diversidades sexuales están bregando por inclusión y más respeto, un momento además de falta de trabajo y estos mensajes bloquea el hoy incuestionable derecho del ingreso de mujeres a los medios, más allá de su apariencia física.

"Un programa de fútbol en radio con una mujer no tiene sentido. Esto es lo que pienso yo. Yo creo que no tiene nada que ver con un programa deportivo. No tendría ninguna mujer en un programa de fútbol. Si yo pudiera elegir no trabajaría en un programa de fútbol con una mujer", fue una de las tantas expresiones vertidas.

Cuando en Argentina seguimos contando con el trágico saldo de una mujer asesinada por su condición de género cada 26 horas nos parece inadmisible y lamentable que desde los medios de comunicación se repliquen estos mensajes violentos y discriminatorios.

Para que estas situaciones no vuelvan a repetirse sugerimos a las autoridades del medio, y a las reparticiones públicas pertinentes (Ministerio de Deportes, Ministerio de Género y de las Mujeres, Secretaría de Deportes de la Nación, Ministerio de Género y de las Mujeres, Inadi y Defensoría del Público, entre otras) que los profesionales en cuestión realicen capacitación profesional en perspectiva de género tal cual lo estipula la ley Micaela.



