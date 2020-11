Atenti: Pampita reveló su secreto para estar siempre en pareja

“Las mujeres quieren saber cómo hiciste para tener siempre un hombre al lado y cómo se levanta a un tipo”, lanzó sin filtro Gabriel Oliveri a la conductora del ciclo Pampita Online. El panelista aseguró al aire que la gente le pregunta constantemente cuál es la fórmula mágica que ella tiene para nunca estar soltera.

Carolina Ardohain sin dudarlo le respondió. "El único consejo que daría es que ese rato de soltería, sea corto o largo, lo inviertan en ellas. En juntarse con amigas, hacer gimnasia, ponerse lindas, hacerse unos masajes o tirarse a hacer nada. Porque cuando una está bien de adentro y no necesitás nada, sos como un imán para los demás", indicó la mujer de Roberto García Moritán.

"Soy la anti fórmula. Mis amigas me dicen ‘no, no le voy a contestar hoy porque voy a parecer muy desesperada’ y esperan 48 horas y, cuando se cumplen, le contestan rápido", aseguró la ex de Benjamín Vicuña con quien tiene tres hijos.

"Los hombres son menos complicados. Te escriben porque ese día están aburridos. Capaz que les contestás en ese momento y empieza la onda”, señaló la modelo de 42 años. "La táctica de hacerse la difícil no sé si va mucho", cerró el asunto.