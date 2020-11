Oscar Ruggeri en offside: ¿Le es infiel a su esposa?

En el último programa de F90, emitido por ESPN, Oscar Ruggeri vivió un momento muy incómodo en pleno aire: recibió el llamado telefónico de una mujer, atendió y, pese a que la identificó, le cortó inmediatamente.

Las risas y comentarios de sus compañeros, y los gestos que realizó, lo dejaron aún más en expuesto al hombre campeón del mundo con la Selección Argentina en México '86, quien le dejó una duda entre los espectadores: ¿Es infiel?



El momento se produjo cuando sonó el celular de Ruggeri y este aseguró que se trataba de un crack que pasó por Barcelona y por la Selección de Bulgaria. "Es (el ex jugador de la Selección de Bulgaria) Stoichkov", indicó, con una sonrisa en la cara. Luego, al responder, los micrófonos lo dejaron completamente al descubierto.

Federico Bulos tomó la palabra y comentó: "Sabés que la última llamada... Te juro por Dios. Vos me llamás a mí, por ejemplo, y después me llamás vos (por Vignolo) y me aparece 'Ruggeri' y en realidad es otro el que me está llamando".

Tras el papelón, el Pollo Vignolo tomó su celular y probó en realizar una llamada para analizar si las mismas funcionaban bien. "Quiero chequear. ¿Si yo llamo a alguien la llamada...?", preguntó. Y luego sostuvo: "El mío está perfecto". De esa forma, Ruggeri quedó mucho más al descubierto...

Las risas y burlas de todos los periodistas volvieron a irrumpir en el estudio de ESPN porque el Cabezón decidió abandonar el piso para poder resolver su situación con el celular y el llamado de la mujer. Vignolo lo persiguió y el ex defensor de River, Boca y la Selección comentó: "Dale, bol... Tengo que hablar. Es la chica de Marina".