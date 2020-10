DETECTAR Federal triplica la capacidad de testeo actual del Covid19

Para atender con estrategias específicas la situación epidemiológica de cada provincia, se lanzó la segunda etapa del plan DETECTAR Federal, una respuesta integrada frente a la pandemia de COVID-19, DETECTAR Federal en la que a través del envío de equipos de trabajo territorial, 800 mil tests de antígenos y transferencias adicionales por 10.000 millones de pesos se distribuirán alrededor del país.

Durante el lanzamiento realizado en la ciudad de Rosario estuvieron presentes el presidente de la Nación Alberto Fernández, junto al ministro de Salud Ginés González García. “Hace dos meses atrás, el 80%, el 95% de los contagios ocurrían en el AMBA. Hoy, aproximadamente el 65% de los casos suceden en el interior del país. Eso nos obliga a prestar atención a una nueva realidad que es que el contagio ingresó al interior del país”, explicó el Presidente.

Férnandez indicó que “todo este tiempo fue de enorme aprendizaje y una de las cosas que aprendimos es que si podemos detectar a los que están infectados las posibilidades de que ese virus no nos gane un metro de distancia disminuyen claramente”. Es por eso que “hoy estamos inaugurando otra forma de testear que nos permite en el acto saber quién está infectado y quién no, y cuando alguien está infectado poder aislarlo del resto para que no siga contagiando”.

Así a través del Detectar Federal se podrá multiplicar por tres la capacidad de testeo actual y “por esta vía lograremos tener alrededor de 100.000 tests diarios en Argentina”, aseguró Fernández.

El Detectar Federal incluirá además el envío de 11.115 agentes, voluntarios y trabajadores coordinados por el Estado Nacional; la intensificación del apoyo en línea a las unidades de terapia intensiva y la optimización del uso de las camas de terapia intensiva disponibles, a través del trabajo en red entre hospitales públicos y efectores privados y el desarrollo de una Red Federal de Comunicación para brindar información confiable y estimular el cumplimiento de las pautas de prevención y ciudades de la salud.

Por su parte, el ministro destacó la inclusión de los tests de antígenos para llevar “una estrategia masiva y nacional para salir a buscar en cada lugar a las personas que puedan ser portadoras del virus y transmisoras de la enfermedad”.

González García añadió que “la prevención se hace tratando de no exponernos al virus o de que los que lo tienen los sepan y se aíslen”.

En el caso de Río Negro, este fin de semana el ministro de Salud, Fabián Zgaib, destacó la puesta en marcha del Plan Detectar Federal que en Cipolletti y General Roca con la idea de extender al resto de la provincia.

Fuente: Ministerio Salud Argentina / Gobierno de Río Negro

Fotos: Ministerio Salud Argentina