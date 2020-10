Según adelantó Gustavo Ariente, secretario de Finanza de ATE Patagones, la jornada de protesta se llevará a cabo este martes 6 de octubre.

Reclamo

En conversación con Noticias, al ser consultado por el pedido de mejora salarial, Arienti expresó que desde el Municipio de Patagones “nos cerraron las puertas hasta el 29 de octubre, nos dijeron que van a respetar con lo firmado con los otros dos gremios –SOYEM y ASEM-, aliados al Gobierno”.

No obstante, desde ATE “vamos a continuar con nuestro reclamo para que la sociedad escuche que nuestros compañeros de Salud, que están en la primera línea, necesitan un incremento salarial, no se pude vivir con 18 o 20 mil pesos, cuando un alquiler cuesta arriba de 15 mil pesos, no sé, solamente Zara –José- sabe administrase con ese dinero”.

Con respecto al incremento del 10 por ciento acordados por SOYEM y ASEM, consideró que “no alcanza, la cuenta que nosotros sacamos es que ese aumento en dos cuotas significa de 336 pesos, nada. Se ve que ellos viven con ese dinero”.

Respuesta

En otro orden de cosas, Arienti respondió la acusación del Ejecutivo, que señaló que las últimas medidas de fuerza fueron ilegales. Al respecto, sostuvo: “Nos dicen que era ilegal el paro porque el hospital se queda sin gente, nosotros siempre garantizamos las guardias mínimas y más ahora en pandemia. Es mentira lo que dicen los funcionarios”.

Otra cuestión que rechazó el dirigente gremial fue la aseveración del Ejecutivo sobre el paro, “diciendo que era una interna de gremios. Te parece que con 20 mil pesos hay una interna gremial, los otros gremios que hagan lo que quieran. Es más, lo hicieron se acomodaron. ATE siempre estuvo en la calle gobierne quien gobierne y siempre con los trabajadores, nosotros sabemos bien lo que hacemos”.

Paro

Finalmente, adelantó que “este 6 octubre hay una nueva jornada de lucha nacional a la cual nos vamos adherir. Si bien es por paritaria cerrada a nivel nacional por UPCN, de un 7 por ciento que es una miseria. Nosotros decidimos jornada de lucha nacional, ahí estaremos en la calle apoyando a los trabajadores nacionales y reclamando por los municipales”.

A nivel provincial, en tanto, “la paritaria pasó cuarto intermedio hasta el lunes rechazo el 10 por ciento propuesto por el Gobierno provincial. De todos modos hubo un acuerdo y fue en relación al aumento en Asignación Familiar, que se logró un incremento del 30 por ciento”.