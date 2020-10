Las Grutas se llena de esperanzas con el turismo

Por Fernando Manrique

En marzo se desconocía totalmente las implicancias del coronavirus, a tal punto que no era obligatorio el uso del barbijo. Incluso el mismísimo ministro de Salud nacional, Ginés González García subestimó a la enfermedad diciendo que no iba a llegar hasta que no se vaya el calor.

Ocho meses después se recogieron varias experiencias y se está trabajando en protocolos para convivir con el virus. En ese sentido, la reactivación del turismo es uno de los puntos de mayor análisis, ya que muchos destinos dependen de ello para subsistir.

Las Grutas es el ejemplo claro de una localidad que vive 100 por ciento del turismo y necesita sí o sí visitantes para morigerar la crisis económica. Obviamente, no es a toda costa ni como sea, sino que la salud sigue siendo la prioridad número 1. El balance entre economía y salud es el quid de la cuestión.

El balneario rionegrino más popular tendrá una notable caída en las visitas respecto a años anteriores, pero son muchas las medidas que se están adoptando para mantener un sello de calidad sanitaria y llenar un poco los flacos bolsillos de hoteleros, gastronómicos, vendedores ambulantes y todo aquel laburante que depende directamente del turismo.

Sin sombrillas pegadas

Conversamos con Marisol Martínez, gerente de la Agencia de Turismo, Cultura y Ambiente de San Antonio Oeste y Las Grutas, para despejar dudas en cuanto a la organización de esta temporada inimaginable.

Una de las postales que este 2020 no se va a poder ver, como año a año pasaba, son las sombrillas pegadas unas con otras. Al respecto, la funcionaria mencionó: "Estamos trabajando para la concesión de nuevas unidades fiscales para descentralizar el uso de las playas, que haya una posibilidad de disfrute no sólo en la parte céntrica sino también hacia el sur".

Remarcó que se mantienen reuniones con la ministra de Turismo provincial Martha Vélez y con autoridades nacionales y están expectantes a que haya una libre circulación a nivel país.

"Estamos esperando una definición a nivel nacional y consensuar los protocolos de ingreso; es decir, que un turista que transita la República Argentina no tenga diferentes protocolos de ingreso ni en las provincias ni en las localidades sino que se unifiquen los criterios" explicó.

Asimismo, comentó que la experiencia piloto en Bariloche puede ser un modelo a seguir "si bien no ha dado los resultados esperados, se esperaban 500 turistas y no se llegó a ese número pero hay cuestiones a tener en cuenta".

Valoró en ese ámbito el seguro contra toda contingencia por coronavirus, "que es más que importante porque le da tranquilidad al turista, al prestador y a la comunidad anfitriona" aunque desestimó que se pida un PCR negativo por los altos costos que esto implica.

Destinos como Carlos Paz en Córdoba ya anticipó que no se van a pedir testeos negativos y justamente la idea es unificar los mismos criterios en cualquier punto nacional.

Sello de calidad

En torno a los cuidados de bioseguridad en las distintas actividades, Martínez precisó que siguen con arduas tareas "para mantener un sello de calidad sanitaria, donde trabajamos todos los lineamientos de Nación a los cuales la Provincia adhirió".

"Nosotros adherimos a las recomendaciones genéricas y los adecuamos a las particularidades de nuestro destino. En base a ello, cada adecuación que se hizo fue con un auditor de normas de calidad que está financiado por el Ente de Promoción Turística" detalló.

En este orden, se hace un seguimiento en los complejos hoteleros, en los departamentos y las casas de alquiler, en paradores, excursiones terrestres y náuticas, gastronomía, el paseo de los artesanos y los vendedores ambulantes.

Siguiendo esa línea, también se reubicaron todos los carros de comidas de la peatonal hacia un patio situado entre la delegación municipal y el polideportivo y se trasladaron a los artistas callejeros para que exista una distancia entre uno y otro.

Sobre el tema campings, manifestó: "A nivel nacional no hay ninguna definición de protocolos, se está hablando de que no se conciban los campings como se venían concibiendo, como espacios de acampe o de usos compartidos".

Planteó que los mismos podrían usarse para el alojamiento de motorhomes que tengan baños propios, con el fin de que cumplan el distanciamiento mínimo entre familias. Esto también surge en virtud de que, ya desde hace algunos años, se trata de desalentar la instalación de grandes estructuras en las playas.

Así, los motorhomes en espacios públicos deberán pagar un canon cuyo monto todavía no está definido.

Y por último reconoció que los números de turistas serán notablamente menores, pero no se descarta la habilitación para que concurran a Las Grutas vecinos de Chile y de otros países limítrofes encantados con nuestra zona.

Propietarios con puertas abiertas

El Ejecutivo local, hace días, permitió que los dueños de casas de segunda residencia o de viviendas de alquiler turístico que vivan en el Valle, en la zona andina o en Carmen de Patagones podrán ingresar a la página web del municipio para llenar el formulario que los habilitará a entrar a este balneario, luego de largos meses de restricción impuesta por la pandemia.

Ya se había habilitado la posibilidad de ingreso para los que provengan de lugares cercanos como Viedma, General Conesa, Valcheta, Sierra Grande, Ramos Mexía y Sierra Colorada y se contabilizaron al menos 500 permisos.

Es importante señalar que una vez que reciban una respuesta al pedido, los que entren no deberán hacer cuarentena, ni se les exigirá que presenten ningún tipo de certificado de salud, y podrán circular con hasta cinco personas del grupo familiar.

El formulario que deberán completar está en la página www.sanantoniooeste.gov.ar, y, entre lo que se solicita, figura la constancia de pago de las tasas municipales o comerciales 2019, para acreditar la titularidad del inmueble o local.