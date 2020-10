Cambiaran los sistemas de juego en los nacionales

Mariela Pascal, presidente de la Asociación Viedmense de Handball, dialogó con En el Ángulo sobre posibilidad de reformar los formatos de juego de los torneos provinciales.

“Hemos avanzado bastante, ya está prácticamente cerrado, aunque no está aprobado en asamblea, sí está consensuado con la Línea Sur y el Alto Valle”, contó.

“Así es que para el año que viene vamos a tener un nuevo formato de torneo. Esto surgió a pedido nuestro, con la idea de no dejar afuera a nadie. Esto partió desde la base de aquellos que no habían clasificado a un provincial en 2019, que no iban a jugar en 2020 y con este año tan particular tampoco lo jugarían en 2021. Entonces recién podían jugar un provincial en 2022, con posibilidad de llegar a un Nacional en 2023 y estás pensando un montón de categoría. Por ejemplo, un cadete pasaría a jugar en mayores”, detalló.

“A partir de esta situación es que planteamos cambiar el formato. Luego de varias charlas vía Zoom se logró llegar a un consenso para la modificación”, resaltó.

Por último, destacó que el nuevo sistema de juego tiene características más inclusivas.

“El nuevo formato es muy inclusivo y se va a agregar una plaza más por asociación. Esa plaza, en el caso de la Asociación Viedmense, no la va a ocupar el que quedó en el próximo lugar de la clasificación, sino que se va hacer un cuadrangular o triangular, depende de cuantos equipos queden. Entonces va a haber una instancia de competencia más para ganar una plaza”, finalizó.

