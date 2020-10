Noche de furia en el Cantando: Karina la Princesita: se cruzó con todos

Todo comenzó cuando la entrenadora de Ariel Puchetta e Ivana Rossi, quienes reemplazan a Lola Latorre y Lucas Spadafora por Covid-19, publicó una storie de Instagram criticando a Karina sin mencionarla.

“Qué pesada la señorita... insiste con el tema de ‘se escondieron detrás de un coro’. ¡Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales! #harta”, escribió.

La integrante del jurado aprovechó de tenerla de frente y arremetió: “¿No sentís que te excediste un poco? Porque a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltándolo”.

La coach le retrucó: “Pero vos nos faltaste primero el respeto cuando en la discusión que habíamos tenido nos cortaste la opinión”. Ya indignada, Karina se plantó: “Acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido”.

Sin anestesia, Karina La Princesita siguió disparando: “Me parece que no me merezco eso, más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Me parece muy fuerte que digas ‘hagan silencio’. No lo voy a hacer, me lo pidas vos ni nadie".

Tras un par de idas y vueltas más con la coach, la jurado miró a la pareja de Ariel Puchetta e Ivanna Rossi, que acababa de cantar "Tan enamorado", de Ricardo Montaner y tomó una decisión drástica.

Pese a que el cantante de Ráfaga y Rossi cuestionaron la actitud de la jurado, ella no dio marcha atrás en su puntaje. "A ustedes les duele, y a mí también me duele, ya estoy cansada", declaró.