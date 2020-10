El Tucu López confirmó su relación con Jimena Barón

La cuarentena trajo consigo una nueva pareja y aunque al principio se especuló con la vuelta de Jimena Barón con su ex, el bailarín Mauro Caizza, se develó que quien acompañaba a la cantante era el Tucu Luis López.

Un mes atrás se difundieron las primeras imágenes, dónde se los vio paseando en una plaza en el barrio porteño de Villa Urquiza, cerca de la casa del locutor, pero hasta hace dos semanas no se había confirmado el romance.

La confirmación llegó luego de que se viera a la pareja muy mimosa y a los besos, en una de las ferias de la ciudad. Pero, a pesar de ello, ninguno de los dos había emitido palabra, hasta ahora.

El Tucu López a pesar de ser una persona que trabaja en los medios, no suele tener gran exposición mediática, pero desde que comenzó a salir con Jimena, la situación cambió y no dudó en decir qué opina.

“Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”, contó.

Respecto a la relación no dio muchos detalles pero si aprovechó la oportunidad para bromear con la conductora del programa quien habría confirmado el romance gracias a tener muchos amigos en Villa Urquiza que le contaron quién era la nueva pareja de Jimena Barón.