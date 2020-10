Sal y Fuego está lleno de los rostros de los héroes en tiempo de pandemia

Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) se realizó un homenaje para todos los trabajadores de la salud, en este crudo momento de pandemia, y fotógrafos de Viedma y Patagones replicaron la acción denominada +ESENCIALES en el complejo Sal y Fuego de la costanera.

La idea surgió el 21 de septiembre pasado, donde coincidieron tanto el Día del Fotógrafo como el Día de la Sanidad y a ambos se los vio en las calles. A los héroes que están dedicados a salvar y a cuidar vidas protestando por mejoras salariales y a los reporteros gráficos retratando la situación.

Está prevista una intervención de igual talla en Carmen de Patagones y en el balneario El Cóndor.

La profesional de la salud, Mariana Pezzano, le puso palabras al homenaje y en una carta abierta expuso: "No son solo fotos... cuando pases por la costanera y veas la muestra homenaje +ESENCIALES de los fotógrafos de ARGRA no veas solo fotos. En cada una de esas imágenes hay un trabajador de Salud agotado de pelear y poner cuerpo, mente y alma frente al covid".

Subrayó: "Cuando pienses en que quizás compartir un mate no está mal porque es nuestra costumbre, date una vuelta por la muestra y te invito a que mires los ojos de cada uno de ellos, que vayas más allá de lo que te permite ver todo el EPP que cada uno lleva puesto. En esos cuerpos hay un cansancio intenso, hay desesperación de pensar cómo lograr frenar esto y atender a todo paciente que llegue, inclusive a nuestros propios compañeros de Salud".

"Cuando tengas ganas de juntarte con tus amigos sin respetar el distanciamiento, pensá en Lili Fedorco, busca su imagen que la vas a encontrar, que viene trabajando desde el inicio de la pandemia sin parar los 7 días de la semana desde bien temprano hasta altas horas de la noche cansada, angustiada y rezando a quien sabe qué santo para que esto frene. Cuando tengas ganas de no usar el barbijo y te lo saques por un rato frente a alguien, anda y busca la foto de Julia, que vestida de pies a cabeza con EPP en un lugar donde no puede haber aire acondicionado pasa horas y horas sin moverse ni ingerir líquido procesando las muestras" completó.

Agregó en el mismo orden: "Cada una de esas imágenes representa a uno de nosotros, que nos cansamos pero seguimos, nos angustiamos pero nos levantamos todos los días para pelearla, nos infectamos y no vemos la hora de recuperarnos para volver a trabajar. Por nosotros, por los pacientes y por nuestros compañeros sobrecargados con nuestra baja, que claramente no queremos enfermarnos para no llevar el virus a nuestra casa pero hacemos tripa corazón y entramos a asistir a los pacientes de la manera que a cada uno le toca".

"Sólo te pedimos lavado de manos frecuente, uso correcto del tapabocas, no compartir mate ni bebidas (lleva tu mate y usa un vaso campeón). Si te juntas hacelo afuera con distancia y barbijo puesto (ya no te pedimos que no te juntes porque sabemos que te vas a juntar igual). Cuando no tengas ganas de cumplir alguna de estas medidas que claramente le hacen frente al covid, te vuelvo a decir, anda a ver la muestra homenaje +ESENCIALES, andá y vas a ver lo que te digo, no son sólo fotos" se explayó.