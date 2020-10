"Algunos organizadores han hecho mucho dinero gracias al boom del atletismo”

Matías Roht, uno de los atletas más reconocidos de la Comarca, dialogó con En el Ángulo sobre el auge de las competencias virtuales de atletismo.

“Con respecto a las carreras virtuales, son algo que está muy de moda y hace años que se vienen haciendo. Por ahí ahora están en auge por el tema de la pandemia, sobre todo en Argentina”, sostuvo Roht en Radio Noticias.

“Si lo tengo que ver por el lado de deportista, los que vivimos del deporte lo tomamos como una motivación más. Decimos, bueno nos preparamos, seguimos entrenando más allá de las circunstancias, pero sabemos que el resultado es mentiroso”, agregó.

“Me han invitado, en este último tiempo, a participar de carreras virtuales, pero varía mucho la parte geográfica en donde lo haga cada atleta. Si me invitan a correr una carrera de 5 km y voy a un lugar donde corro la distancia en bajada y a la otra persona le toca en un lugar donde corre viento lógicamente van a ser resultados mentirosos. El propósito de una competencia es que haya un ganador y que todos corramos en las mismas condiciones de igualdad de terreno. Sirve como una motivación, pero para otro tipo de cosas no nos sirve. Esa es mi apreciación”, continuó.

Luego, fue consultado sobre los dichos de Jorge Tolosa en torno a los costos elevados y desproporcionados para participar en algunas carreras.

“El atletismo argentino y los grandes organizadores, sabemos que son un curro. No me quiero disparar muy lejos, en una de las carreras más importantes del país que es en Buenos Aires, la San Silvestre - Buenos Aires, el ganador se llevó tres paquetes de yerba y la inscripción salía 2000 pesos”, referenció.

“Somos muy pocos los atletas que hemos podido vivir bien de esto. A mí me invitaron a correr el Cruce de los Andes y las inscripciones valen 150000 pesos para la edición 2021. Hay carreras en las que me ha tocado ir, en la que los organizadores me han dado más dinero para que yo vaya a correr de lo que había de premio. Hoy por hoy a nivel país hay muchas carreras en las que algunos organizadores han hecho mucho dinero gracias al boom del atletismo”, concluyó.

Escuchá la nota completa con Matías Roht: