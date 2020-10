¿Qué va a pasar con el turismo?

Por Fernando Manrique

Para empezar una partida de ajedrez no se puede tener el tablero desordenado ni pueden faltar fichas, mucho menos el rey y la reina. En materia de turismo pasa lo mismo y no puede ausentarse ninguna pieza.

En el ámbito de la provincia, Bariloche y Las Grutas son el rey y la reina en cuanto a la convocatoria de turistas año a año.

Lógicamente, el planeamiento de las acciones en esta inédita temporada tiene como protagonista a estas dos ciudades rionegrinas.

Por esta razón, tanto la ciudad rionegrina más conocida en el mundo por su blanca nieve como el balneario de mayor posicionamiento de nuestra zona ya delinearon protocolos para cada una de las actividades turísticas.

Más allá de que el momento sanitario no es el mejor, para tener una idea desde marzo a hoy en Bariloche se sufrió una pérdida de 12.500 millones de pesos por el parate en el turismo y como consecuencia el Estado dejó de recaudar una cifra similar por el no pago de impuestos de los privados.

Recepciones con seguro por covid

Como novedad, Bariloche recibirá turistas del Alto Valle que deberán contar con un seguro contra toda contingencia que pueda existir ante un eventual contagio de coronavirus.

¿De qué se trata? Los turistas que elijan Bariloche deberán contratar un seguro que cuesta alrededor de 250 pesos por día por persona y con ello estarán cubiertos en cuanto a gastos de un hisopado, una posible internación, una potencial derivación hacia un centro de salud de otra ciudad y todos los gastos en un hotel si deben permanecer en aislamiento.

Haciendo cuentas, una familia tipo de cuatro integrantes deberá pagar 7 mil pesos por estar en la ciudad andina una semana.

Horizonte Seguros es una de las compañías que ofrece este requerimiento, pero también existen otras aseguradoras por valores similares.

A este costo habrá que sumarle alojamientos entre 27 mil y 30 pesos en una cabaña, entre $600 y mil pesos en salidas gastronómicas, paseos autoguiados por unos 2 mil pesos y el gasto de combustible si se viaja en vehículo particular.

Dialogamos con Gastón Burlón, secretario de Turismo de Bariloche, quien manifestó: "El plan de reapertura paulatina del turismo lo venimos trabajando desde hace un tiempo largo entre el municipio, la provincia y los privados y se presentó a Nación para que fuera aprobado por la Jefatura de Gabinete. La situación económica en la ciudad ya es insostenible, por más ayuda que venga de Nación con los ATP y con los IFE. Aparte, por una cuestión psicológica, la gente necesita volver a trabajar".

En este sentido, amplió: "Creemos que con responsabilidad y con cuidados se puede lograr un equilibrio entre salud y economía, tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, hoy la vacuna somos nosotros y eso tenemos que entenderlo. Hace seis meses que nos vienen explicando cómo nos tenemos que cuidar, tenemos que hacerlo, es la única forma en la que vamos a poder salir adelante".

A pesar de este primer paso, confesó: "Somos conscientes de que esta primera etapa no va a mover la aguja de la economía en la ciudad, nosotros tenemos 31 mil camas habilitadas y vamos a traer entre 500 y mil personas, por lo que no va a cambiar la realidad económica. Pero sí tenemos que empezar a girar la rueda. No hay que inundarse de gente de un día para el otro, pero sí abrir paulatinamente".

Por un sello de calidad

Las Grutas vive un escenario idéntico a las demás zonas costeras que procuran alivianar sus dolores de cabeza en este temporada estival. Tal como pasa con Mar del Plata o Pinamar, la amplia concurrencia de personas a la playa se convirtió de un valor a un serio riesgo por la posible propagación del covid.

Marisol Martínez, gerente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio, indicó a Radio Noticias: "Venimos trabajando en un sello de calidad sanitaria desde mayo, en concordancia con las líneas generales de las recomendaciones que hace Nación. Adecuamos cada protocolo a nuestro ejido y estamos haciendo un protocolo para cada tipo de actividad".

Informó que desde el área de Fiscalización Turística se brindaron capacitaciones a los prestadores y luego se los controlará para que cumplan con todas las medidas solicitadas, que tienen que ver más que nada con los elementos de limpieza, con el distanciamiento social y con el porcentaje de ocupación.

Martínez remarcó: "Aquí nosotros tenemos el Ente de Promoción Turística con una mesa de diálogo constante porque están los referentes de cada sector, desde las agencias de viajes hasta hoteles, casas y departamentos y gastronómicos. La mayoría están sin facturar, mientras que los gastronómicos que han podido trabajar lo hicieron con una escala mucho menor. Esto significa un gran golpe en la economía y cada financiamiento que hay no son suficientes porque nada se compara con poder trabajar", razón por la cual será un alivio el retorno de las actividades aunque ya son impensados los porcentajes de ocupación de la temporada pasada.

Agregó en igual orden: "Estamos expectantes a la prueba piloto en Bariloche, en base a ello nosotros también estamos cerrando un protocolo para dueños de casas y departamentos de alquiler que no son residentes y se va a pensar en etapas con los que están en localidades más cercanas en un principio. Eso nos va a servir como una experiencia y seguiremos pensado en una paulatina reapertura para cuando las cosas estén dadas. Es muy difícil hablar de fechas, dado que nuestra agenda la marca la pandemia".

En torno al uso de las playas, detalló: "En primer lugar, queremos descentralizar el uso de las playas en Las Grutas. Lo más complejo son las playas céntricas porque es donde más se agrupa la gente y una de las cuestiones de esta nueva normalidad tiene que ver con el distanciamiento social. Se van a generar unidades hacia el sur de Las Grutas y se está trabajando junto con el área de Planificación en lo que respecta al reordenamiento en Las Conchillas. Vamos a ver si este año se va a permitir el ingreso de motorhomes y en el que caso de que se permita zoonificar el lugar del acampe y ponerles un costo porque hasta ahora todas las personas que acampaban lo hacían en cualquier lugar sin pagar nada, dejando residuos en todos lados".

Finalmente, anticipó que los campings van a ser los últimos en habilitarse por la acumulación de personas en un mismo lugar, al tiempo que "estamos trabajando con Provincia sobre el reordenamiento del Camino de la Costa y estamos viendo con Nación generar un financiamiento para hacer obras en el Puerto del Este para generar un mayor disfrute".

Turismo más seguro

Vale recordar que esta semana la gobernadora Arabela Carreras y el intendente de San Antonio Oeste Adrián Casadei, firmaron los convenios para la ejecución de obras que ofrecerán espacios más amplios y acordes al cumplimiento de los protocolos sanitarios actuales, consolidando el turismo seguro en el Golfo San Matías.

Se trata de las obras del Programa de Descentralización de Playas y Espacios Públicos, que totalizan una inversión superior a los $21.448.000.

Con estas obras, los puntos turísticos el Golfo San Matías se consolidarán como un destino seguro, cumpliendo los estrictos protocolos sanitarios de cara al reinicio de la actividad durante la temporada de verano.

Se mejorarán las condiciones de transitabilidad y seguridad de las calzadas en puntos específicos, ampliando los espacios peatonales y mejorando servicios para garantizar el distanciamiento y una mejor circulación.

Habrá una puesta en valor de la peatonal de la Primera Bajada en Las Grutas: se prevé la construcción de pavimento articulado de hormigón y sus obras complementarias de drenaje y accesibilidad entre las calles Choele Choel y Adolfo Espinosa. Estas obras mejorarán la movilidad urbana a lo largo del frente costero. Son 105 metros lineales de peatonal, con una superficie afectada de 1.600 metros cuadradados y un presupuesto de $7.133.183.

Además, consta de reparación de baches y depresiones en Las Grutas: el proyecto prevé la reparación de 5.000 metros cuadrados de baches y depresiones con cemento asfáltico en las calles General Roca (entre Jacobacci y El Cuy), San Carlos de Bariloche (entre Jacobacci y Sierra Grande), Cipolletti (entre Jacobacci y Sierra Grande) e Intendente Bresciano (esquina con Viedma). El monto de inversión es de $7.180.500.

Por último, se efectuará una obra de cordón cuneta en el barrio Ensanche Sur en San Antonio Oeste, el cual mejorará las condiciones urbanas de un sector de carácter residencial, densamente poblado. Serán más de 2.171 metros lineales, abarcando 10 cuadras y beneficiando a 140 frentistas. La inversión de la obra es de $7.135.172.