La Liga de fúbtol senior crece aún en un año sin competencia

Fernando Rasquelá, representante de la Comarca que forma parte de la Comisión Directiva, dialogó con En el Ángulo sobre lo que fue el evento que se desarrolló de manera virtual.

"Tuvimos el lanzamiento de lo que es la Liga Nacional, así que contentos porque en un año que no se ha jugado al futbol todavía la liga a crecido mucho y sigue creciendo", contó.

Luego, se refirió a la particularidad de estar una temporada sin competencia.

"Este es un año atípico, tendría que haber comenzado todo en marzo y estamos en octubre sin futbol. Liga Nacional, tiene cerca de 3000 futbolistas asociados, así que conformes. Ahora a esperar que se empiece a jugar", sostuvo.

"Ojala pronto se pueda volver a jugar, creo que por ahí es necesario. Claro que con los recaudos necesarios, los protocolos que se tienen que asumir y hacer. La pandemia ya sabemos como es, hasta que no salga una vacuna, no va a parar. Simplemente hay que cuidarse y no hacer cosas que no se autoricen. Ojalá vuelva el futbol pronto, el profesional ya esta por volver y esperemos que el amateur y el senior lo haga antes de fin de año", agregó.

Finalmente, destacó la constancia de los clubes que aún sin jugar no han dejado de entrenar.

"Los clubes que están inscriptos en la Liga Nacional no dejaron de lado el entrenar con los cuidados necesarios. Nos pasa a nosotros en La Estrella y los demás clubes están igual", concluyó.

Escuchá la nota completa con Fernando Rasquelá: