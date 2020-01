Un perro ícono de marchas fue a una veterinaria tras una protesta

Fue un reclamo falso para engañar al can. Sucedió en Antofagasta, Chile.

"Vaquita", como le pusieron los vecinos de Antofagasta, Chile, se ha transformado en el perro ícono de las manifestaciones en la zona. Siempre que hay una marcha él está ahí.

Pero su salud no estaba del todo bien, durante las últimas manifestaciones en la ciudad, Vaquita había resultado herido por perdigones por lo que los vecinos intentaron llevarlo a la veterinaria pero no tuvieron éxito; El perro no se dejaba tomar por nadie para trasladarlo al doctor.

Fue ahí cuando a un grupo de personas se les ocurrió la idea de crear una "marcha falsa" hasta la veterinaria para que el perrito los siguiera. Y así fue. Durante este jueves 2 de enero los vecinos realizaron la marcha y caminaron junto a Vaquita hasta la veterinaria.

La idea fue todo un éxito. Al llegar ahí, al perrito no le quedó otra opción que entrar al doctor.

El animal fue operado sin problemas y tendrá una recuperación "de 15 a 20 días", informó el doctor.