Se puso en marcha el fútbol playa en El Cóndor

Femenino - Jornada 1

CHUBUT 3

Agustina Rojas, Leslie Venegas, Elizabeth Ferreyra

NEUQUÉN 5

Belén Flores 3, Beatriz Castro, Alejandra González

Progresión: 0a1, 2a5, 3a5

RÍO NEGRO 5

Guillermina Núñez 2, Paula López 2, Lorena Gaete



LA PAMPA 3

Camila Echeverri 2, Alejandra Chicco

Progresión: 1a1, 4a2; 5a3

Rama masculina

CHUBUT 7

Nahuel Rokenbach 2, Santiago Luna 2, Paolo Ortiz, Gonzalo Peña, Denis Molina



NEUQUÉN 1

Pablo Namuncurá

Progresión: 2a0, 4a0, 7a1

RÍO NEGRO 2(2)

José Altube 2



LA PAMPA 2(3)

Agustín López 2

Definido en penales

Progresión: 0a1, 2a1, 2a2, 2a2.

Lo que se viene

Sábado 25

16.00 Neuquén vs La Pampa mujeres

17.00 Neuquén vs La Pampa varones

18.00 Río Negro vs Chubut mujeres

19.00 Río Negro vs Chubut varones



Domingo 26

09.00 La Pampa vs Chubut mujeres

10.00 La Pampa vs Chubut varones

11.00 Río Negro vs Neuquén mujeres

12.00 Río Negro vs Neuquén varones

13.00 Premiación